Nuevo episodio de lluvias en Jerez tras un martes con 14 litros

Los paraguas volverán a ser necesarios este miércoles 14 de enero en Jerez de la Frontera

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 14 de enero en Jerez de la Frontera y su campiña otro episodio de precipitaciones vinculadas a uno de los frentes asociados a las borrascas atlánticas que amenazan el oeste peninsular.

Sin embargo, según vaticina la Aemet en su página web este frente se irá desplazando hasta el este conforme avance el día, reduciendo la probabilidad de chubascos durante la segunda mitad de la jornada.

La Agencia Estatal anuncia para Jerez y su zona rural cielos muy nubosos con apertura de claros a partir del mediodía y temperaturas mínimas en ligero ascenso.

La jornada, que ha amanecido con lluvias desde primera hora, irá cambiando desde el mediodía, donde las posibilidades de precipitaciones se reducen a la mitad, es decir, un 50% para desaparecer por completo durante la tarde.

El primer paso del frente lluvioso por nuestra ciudad se saldó este pasado martes con un acumulado total de 14,2 litros de agua por metro cuadrado, según los datos de la estación meteorológica de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez, del que precisamente ayer conocimos el balance anual de pasajeros durante 2025.

Las temperaturas máximas sufrirán pocos cambios con un pico de 16º mientras que las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 7 grados.

Según la Aemet, los vientos soplarán flojos variables de componente nordeste al amanecer y de dirección norte a partir del mediodía. Por la tarde se quedarán en calma.

El tiempo en la península: estabilidad por la llegada de las altas presiones

La llegada de altas presiones dejará este miércoles un aumento generalizado y progresivo de la estabilidad en la mayor parte de la Península, con cielos nubosos al principio del día y pudiéndose producir precipitaciones débiles en regiones de la meseta Sur, Andalucía -localmente fuertes en la provincia de Cádiz-, Galicia y Cantábrico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un aumento progresivo de la estabilidad con cielos cubiertos a primeras horas del día. Las precipitaciones débiles en la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico irán cesando a lo largo de la jornada.

Estas lluvias podrán afectar también de forma aislada a otros puntos del territorio, a excepción de la fachada peninsular y Baleares, y dejarán chubascos localmente fuertes en zonas de Cádiz.

La cota de nieve se situará en los 1.500/1.700 metros y habrá probables bancos de niebla matinales en regiones de montaña de la vertiente atlántica, oeste de la meseta Sur y Andalucía, medio-bajo Ebro y puntos del litoral nordeste y sureste.

Las temperaturas máximas ascenderán en entornos de montaña del centro y oeste y puntos del litoral este y sureste, con descensos en interiores de la mitad sureste, Cantábrico, Galicia, alto Ebro, Canarias y Melilla. Las mínimas estarán en descenso en la mitad oeste peninsular, Cantábrico y sistema Ibérico, con ascensos en el centro sur peninsular, Guadalquivir y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto.

Predominará el viento flojo en Península y Baleares, llegando a moderado en litorales de Galicia, Cantábrico, Ampurdán, Baleares, Estrecho y Alborán.

En Canarias, cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Viento alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.