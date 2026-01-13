La bajada de la ruta de Madrid y la marcha de Ryanair lastraron al Aeropuerto de Jerez en 2025 con una pérdida de casi el 7% de viajeros

Como era de esperar, el Aeropuerto de Jerez cerró 2025 con una bajada del número de pasajeros y de operaciones comerciales. Así, a lo largo del pasado ejercicio se contabilizaron 884.539 vaijeros, un 6,9% menos respecto a 2024. De hecho, es el peor registro al cierre de un año desde 2015, ahora bien sin tener en cuenta las estadísticas de 2020 y 2021, los peores momentos de la pandemia del covid-19 donde estuvo notablemente limitada la movilidad. Esta bajada contrasta con el conjunto de la red Aena, que el pasado año superó su récord de pasajeros con un crecimiento interanual del 4,2%.

Dos son los factores que han propiciado la caída a lo largo de 2025. Lo primero ha sido la marcha de Ryanair, que a finales del pasado mes de marzo ejecutó su decisión de dejar de operar en la terminal fruto de la guerra que aún mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias. El daño era evidente pues en 2024 fue la tercera compañía que más viajeros movió con casi un 18% del total. Su 'espantá' ha provocado una caída del volumen de pasajeros interanuales tanto de la ruta con Barcelona como de Palma de Mallorca (un 34 y un 24%, respectivamente)

Pero también han lastrado las cuentas el descenso de viajeros y de operatividad de la ruta de Madrid, que aún así sigue siendo la de más pasajeros. Durante el pasado año, esta conexión registró un 6,9% menos de viajeros y un 3,4% menos de operaciones, según los datos publicados por Aena este martes.

Ahora bien, como este medio ha informado en los últimos meses, sí ha habido elementos positivos que permiten aventurar un 2026 donde, salvo sorpresa, hay mimbres suficientes para mejorar ampliamente estos registros. Para empezar, el tráfico internacional creció un 7% respecto a 2024, fundamentalmente por las conexiones desde Alemania.

Y, por otro lado, Vueling empezó a aprovechar en los pasados meses el hueco dejado con Ryanair y, conforme fue avanzando el pasado año, incrementó su operatividad en las dos rutas en las que ambas competían en más de un 15%. Para 2026 ya ha anunciado un incremento no solo en estas dos conexiones sino también en la de Bilbao, a lo que se sumará una nueva ruta que estará operativa en verano: la de Santiago de Compostela.

Bajada del tránsito nacional

La caída de pasajeros y de operatividad de las dos principales rutas nacionales del aeropuerto durante el pasado año fueron un lastre difícil de superar para la terminal jerezana determinando que el tráfico nacional haya disminuido un 14% respecto al pasado año. La conexión con Madrid registró poco más de 2.100 operaciones a lo largo de 2025, cuando antes de la pandemia del covid se superaban las 2.500 con facilidad e, incluso, las 3.000 a principios de la pasada década. Esto, sumado a que la práctica totalidad de estas conexiones las ha realizado Iberia a través de su franquiciada Air Nostrum, que realiza estos vuelos con unos aviones con una capacidad de un centenar de viajeros, ha provocado que no haya alcanzado los 195.000 viajeros, la cifra más baja desde 2022.

Mientras tanto, la conexión con Barcelona, que en 2024 fue la que más pasajeros registró, ha tenido un total de de 143.900 viajeros, el registro más bajo desde 2015. El descenso es debido a la notable reducción de operaciones por la marcha de Ryanair. Vueling, conforme fue avanzando el año, añadió más frecuencias a esta ruta, pero este crecimiento no ha sido suficiente para cubrir el hueco. Lo mismo ha ocurrido con los vuelos con Palma de Mallorca, que se ha quedado en poco más de 61.000 pasajeros, unos 20.000 menos respecto a 2024.

Por el contrario, durante el pasado año creció el número de viajeros de las dos conexiones que Jerez tiene actualmente con las Islas Canarias (Tenerife Norte y Gran Canaria, ambas comercializadas por Binter). Ambas crecieron un 7 y un 28%, respectivamente. También hubo números positivos en la conexión con Bilbao (un 2%) y se estrenó la ruta con Asturias, que contabilizó unos 17.300 pasajeros.

Crece Alemania, Reino Unido se recupera

En cuanto al tráfico internacional, las buenas cifras del pasado año se deben al crecimiento de las conexiones con Alemania. El número de pasajeros procedentes de Düsseldorf, principal terminal germana que opera con Jerez, aumentó un 8,2%; Fráncfort, un 3,3%; Hamburgo, un 4,7%; y Leipzig, un 8,3%. En cambio, el volumen de pasajeros que viajaron desde Múnich y Stuttgart se redujo respecto a 2024.

Estas cifras se produjeron a pesar de que Tui, el turoperador que más alemanes trae cada año a la provincia, tuvo una bajada del 4,3%. En cambio, tanto Eurowings (con tres rutas) como Condor (con cuatro) mejoraron sus cifras respecto a 2024. Para el año próximo, la terminal jerezana mantendrá la operatividad con el país centroeuropeo, aunque bien es cierto que dejará de contar con una conexión.

Mientras tanto, el mercado británico también se vio mermado por la marcha de Ryanair, que operaba una ruta con Londres Stansted que movió en 2024 a unos 28.300 viajeros. Jet2 empezó a operar el pasado año tres rutas desde el Reino Unido (Mánchester, Leeds y Birmingham) que han traído a unos 24.000 turistas ingleses. Se espera que estas cifras mejoren en 2026 al aumentar tanto la frecuencia de algunas de estas conexiones como la programación de una nueva ruta desde Stansted.