Los bomberos de Jerez rescatan a cinco personas atrapadas tras el derrumbe de un muro en San Miguel

Bomberos en el interior de la vivienda en la que ha cedido un muro en San Miguel.

Efectivos del Consorcio de Bomberos del parque de Jerez han intervenido este martes en la calle Martín Fernández, en San Miguel, tras el colapso de un muro de carga exterior en una vivienda situada en un patio de vecinos. El desprendimiento dejó atrapadas en el interior del inmueble a cinco personas: tres mujeres y dos hombres.

Aunque ninguno de los afectados sufrió daños personales, la acumulación de escombros bloqueó las salidas, complicando la evacuación. Dos de las personas rescatadas, que presentan movilidad reducida, tuvieron que ser trasladadas en camilla nido por los bomberos ante la imposibilidad de salir por su propio pie.

Tras la inspección de los técnicos municipales, se ha determinado el desalojo preventivo y el precinto tanto de la vivienda afectada como del inmueble contiguo por motivos de seguridad.

En el operativo han participado diez bomberos con una dotación de cinco vehículos (incluyendo autobombas, un vehículo de rescate y unidades de mando), contando con la colaboración activa de la Policía Local de Jerez.