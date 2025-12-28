Las lluvias remiten en Jerez tras dejar 13 litros de agua

Las precipitaciones tenderán a desaparecer en Jerez durante la segunda mitad de la jornada del domingo

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en Jerez de la Frontera y su campiña tenderán a remitir durante la segunda mitad de la jornada de este domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

El paso del temporal de lluvias en nuestra ciudad se salda, de momento, con una recogida de agua de 13,3 litros registrados entre las 13:00 horas de la tarde del sábado día 27 y las 06:00 horas de la mañana de este domingo, según las mediciones de la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez.

Este temporal, provocado por un sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península, seguirá afectando esta mañana a Jerez de la Frontera y su zona rural, aunque en menor medida con respecto al día de ayer y la pasada madrugada.

Meteorología prevé hasta el mediodía cielos con intervalos nubosos que aún podrían descargar lluvia aunque escasa.

Las opciones de agua para esta tarde se reducen hasta desaparecer por completo, dejando una tarde noche con nubes altas y sin riesgo de chubascos para la Cabalgata del Cartero Real que recorrerá, a partir de las 17:00 horas, las calles del casco histórico de Jerez.

Las temperaturas mínimas experimentarán un importante ascenso hasta los 9 grados centígrados, con las máximas también en ligero aumento hasta los 15º.

Los vientos serán variables, primero moderado de componente sudeste y luego flojos de dirección nordeste. Por la tarde se quedarán en calma.

Incidencias en la provincia de Cádiz

En lo que respecta a las incidencias registradas en la provincia de Cádiz por el temporal, se atendieron varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en los municipios de San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo.

Un rayo ha caído en una farola en la avenida del Burgo, en Santa Margarita en La Línea, sin provocar daños personales.

300 incidencias en Málaga con varios desalojos y rescates sin daños

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Los Bomberos han rescatado en Cártama a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

El río Guadalhorce ha subido de nivel esta noche y ha alcanzado niveles históricos, aunque a esta hora su nivel es descendente.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

La Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo –peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 4.00 de esta madrugada.

Desde la Administración autonómica se ha estado "en constante coordinación" con los alcaldes de las zonas afectadas y "se dispuso todo lo necesario" para asistir las incidencias que pudieran producirse, ha informado.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplazado a Cártama un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca para apoyar las tareas de recuperación y restauración de las zonas afectadas.

Además, están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana, en caso necesario.

339 incidencias en Andalucía

A nivel regional, las incidencias por el temporal ascienden a 339, por lo que el grueso más importante se ha concentrado en Málaga.

A esta hora no hay carreteras cortadas en Andalucía, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 Las Cunas– Burjulú y la AL-8106 en Villaricos-El Arteal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de la Axarquía en Málaga, Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez y Levante) para la jornada de hoy domingo.

También están activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Málaga (Antequera, Sol y Guadalhorce), Granada (Nevada y Alpujarras) y Almería (Poniente, Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas).

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó ayer a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos