Agenda de ocio en Jerez del último fin de semana del año: De la Cabalgata del Cartero Real a una Gala de Magia

Pasacalles navideños en el centro de Jerez

Acoje organiza el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre dos pasacalles navideños en el centro histórico. Las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas y estarán especialmente dirigidas al público familiar.

El viernes 26 de diciembre tendrá lugar un pasacalle de hadas iluminadas, con una duración aproximada de una hora, que recorrerá las calles que se concreten previamente. El pasacalle finalizará en calle Doña Blanca (Frente a la Plaza de Abastos), donde los niños podrán disfrutar de la presencia del Paje Real, con su buzón para la recogida de cartas a los Reyes Magos. La jornada terminará con una fiesta final y un cañón de nieve.

El sábado 27 de diciembre será el turno del pasacalle Disney, también con una duración aproximada de una hora, que seguirá el mismo recorrido que el anterior por las calles del centro. Al igual que el día anterior, la actividad concluirá en finalizará en calle Doña Blanca (Frente a la Plaza de Abastos) con la presencia del Paje Real, el buzón de cartas, ambientación navideña y una gran fiesta final con cañón de nieve.

'Noche del Belén' en La Merced

La Asociación de Belenistas de Jerez ha organizado para este viernes 26 de diciembre la denominada 'Noche del Belén', una iniciativa que se celebrará en la Basílica de la Merced desde las 19:00 horas de la tarde. A esa hora, se celebrará una misa de adoración de reyes y pastores que contará con la ilustración musical de la Escolanía del Teatro Villamarta, que interpretará su 'Misa navideña'.

Acto seguido, está previsto un recital poético de Navidad y canto de villancicos populares, cerrando el acto con un homenaje a los Reyes Magos. La asociación rendirá pleitesía a las personas que este año encarnan a sus Majestades de Oriente con la entrega de un recuerdo conmemorativo.

Ruta 'Origen y evolución de la zambomba'

El Museo Arqueológico, dentro de su ciclo 'Conoce tu Patrimonio', finalizará el año con la ruta 'Origen y evolución de la zambomba' con salida en tres horas diferentes a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas del mediodía de este sábado 27 de diciembre. El punto de encuentro será la puerta principal de la iglesia de Santo Domingo.

El aforo es limitado por lo que se requiere reserva previa en el número de teléfono 956 14 95 60

Gala de magia

La Sociedad Jerezana de Ilusionismo celebra la Gran Gala de Magia Zambom-magic este sábado 27 de diciembre a partir de las 18:00 horas en la sala Compañía de Jerez.

El evento está presentado por David II de Hamburgo y el Mago Miguelón y participarán hasta siete magos. La entrada consta de un donativo de 5 euros y se admiten reservas en el número de télfono móvil 621 00 34 36.

Pasacalles de Navidad de la agrupación Virgen de los Reyes

La Agrupación musical Virgen de los Reyes ofrecerá este sábado 27 de diciembre a partir de las 19:00 horas un Pasacalles de Nsvida gratuito por las calles del centro de Jerez.

El recorrido previsto será el siguiente: Bulevar calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Alameda Cristina.

Pregón de los Reyes Magos

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras acoge este sábado 27 de diciembre a partir de las 20:00 horas el pregón de los Reyes Magos organizado por MAV-Comunicación.

La entrada es libre hasta completar aforo.

La banda de punk pop Airbag, un trío de Estepona formado por Adolfo Díaz Pepillo Medina y José Andrés Albertos.

Palante Fest 2025

Palante Fest 2025 se celebrará en la Bodega Skate Center este próximo sábado 27 de diciembre desde las 13:00 horas y hasta las 02:00 horas de la madrugada. El evento es una apuesta culinaria y musical festival que "une soul, punk, electrónica e indie en un cartel diverso y vibrante. Música en vivo para todos los gustos, perfecta para cerrar el año en uno de los mejores festivales independientes de Andalucía".

El cartel de este año está formado por los siguientes artistas: Airbag, Amor Líquido, Leda Tres, Montaña, Paramecios y Crymm. Para consultar horarios y precios de las entradas consulte este enlace.

Cabalgata del Cartero Real

La Cabalgata de la llegada del Cartero Real a Jerez se celebra este domingo 28 de diciembre entre las 17:00 horas y las 20:30 horas aproximadamente. El recorrido será desde la sede del Taller de Fiestas en la Ronda del Caracol hasta el Alcázar de Jerez.

Posteriormente, el emisario real permanecerá en el Alcázar para recibir las cartas de los niños y niñas durante los días 30 de diciembre de 2025, y 2 y 3 de enero de 2026. Las visitas podrán realizarse en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:30 a 20:30 horas.

Como parte del compromiso municipal con la inclusión, se han establecido turnos especiales de 16:00 a 17:00 horas: el día 2 de enero para personas con trastorno del espectro autista; y el día 3 de enero para personas con otras diversidades funcionales.

Gran Circo Acrobático de China

El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China, calificado como único en el mundo, con más de 30 artistas en escena y un deleite para los cinco sentidos, llega este fin de semana a Jerez de la Frontera.

Algunos de sus componentes han trabajado en el mundialmente conocido Cirque du Soleil y con la gira de este impactante espectáculo, invitan al público a viajar junto al protagonista, a un nuevo mundo de fantasía.

Sinopsis: Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El niño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua.

El Circo Acrobático de China tendrá en el teatro Villamarta de Jerez cuatro funciones. el domingo 28 de diciembre hay dos previstas a las 17:30 horas y a las 20:30 horas y el lunes 29 de diciembre otras dos en el mismo horario. Las entradas oscilan entre los 35 y 38 euros.