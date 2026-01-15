Frío y lluvias débiles este jueves en Jerez

Los cielos volverán este jueves a estar cubiertos con lluvias en Jerez aunque Meteorología prevé que sean débiles

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves 15 de enero en Jerez de la Frontera y su campiña cielos nubosos aumentando a cubiertos y con precipitaciones débiles a moderadas, según pública en su página web.

Estas lluvias escasas serán más probables en las horas centrales de la jornada, entre las 13:00 y las 18:00 horas, y durante el cierre por la noche entre las 22:00 horas y la 01:00 de la madrugada, según la predicción de la Aemet por tramos horarios.

Además, las temperaturas mínimas bajarán ligeramente hasta los 5 grados centígrados mientras que las máximas rondarán los 15º.

Según el vaticionio de la Aemet, los vientos soplarán hoy en Jerez y su zona rural en calma hasta el mediodía en el que rolarán flojos a componente sur con rachas máximas de hasta 10 kilómetros por hora por la tarde.

Este día marcado por la inestabilidad y la llegada de un nuevo frente húmedo se extenderá hasta mañana viernes 16 de enero, ya que se prevén cielos muy nubosos acompañados de chubascos moderados e incluso de tormentas.

Seis comunidades en aviso por oleaje, viento, lluvia y nieve

Galicia está hoy en alerta naranja (peligro importante) por olas de hasta 6 metros además de fuertes lluvias y vientos, a la que se suman otras cuatro comunidades en amarillo (peligro bajo) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de Madrid por nieve en la sierra.

Están en amarillo Asturias (viento y temporal marítimo); Cantabria, Navarra y País Vasco (viento) y la Comunidad de Madrid por nevadas de más de 5 centímetros de espesor en 24 horas desde cotas de 1.000-1.200 metros en Somosierra, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

A ellas se suman otras dos en amarillo, aunque solo hasta primeras horas de la mañana; se trata de Baleares por nieblas, y Cataluña por frío en el Pirineo.

Este jueves se prevén vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en A Coruña y olas de 5 a 6 metros, también en Rías Baixas (Pontevedra) mar adentro, lo que ha activado la alerta naranja.

Dichas zonas están en alerta amarilla, además, por lluvias que podrán acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y más de 50 litros por metro cuadrado en doce horas.

También el litoral asturiano está en alerta amarilla por temporal marítimo (peligro bajo), por vientos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros.

Por otra parte, soplarán vientos fuertes en Galicia y área cantábrica, con intensidades de hasta 90 kilómetros por hora en puntos como la cordillera de Asturias y Picos de Europa, el litoral cántabro y el centro de Cantabria y Villaverde, lo que ha activado avisos amarillos.

A su vez, el Pirineo de Girona está en alerta amarilla por temperaturas mínimas de hasta -6 grados, pero solo hasta las 9 horas.

Asimismo, por nieblas, está en aviso amarillo el interior de Mallorca y levante de la isla, por visibilidad de 200 metros; la alerta concluirá a las 10 horas.