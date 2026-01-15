Huelga de médicos en Jerez: "Vemos hasta 50 pacientes en un día en la consulta de los centros de salud"

"Lo importante es agitar el árbol y que la gente conozca nuestra situación". Los médicos de Atención Primaria están de huelga para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo.

Fernando Ramírez, portavoz en la provincia del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), subraya que la negociación del Estatuto Marco "es importantísimo, pero las comunidades autónomas tampoco se pueden lavar las manos". "Las agendas en la Atención Primaria son tremendas. Un médico en su consulta atiende a 50 pacientes día tras día. Y parte de las quejas de los usuarios las entendemos, porque las demoras para una consulta es por culpa de la falta de gestión, no es cuestión del médico", declara Ramírez.

"Siempre achacan la falta de personal en la Atención Primaria a que no hay médicos que quieran esos puestos, pero lo que realmente no quieren es trabajar en estas condiciones. Todo se hace una gran bola de nieve: el estrés, las agresiones, la mala calidad laboral y al final también de servicio, la mala gestión... Estamos ante el fin del modelo de la sanidad pública que hemos tenido hasta ahora", denuncia el portavoz sindical.

Estos dos días de huelga de batas blancas (14 y 15 de enero), se suman al calendario de movilizaciones que distintas organizaciones sindicales iniciaron en verano. En los últimos ocho meses se han convocado protestas en junio, octubre, una huelga de cuatro días a principios de diciembre y ahora en enero. "Estamos en vías de constituir una unidad sindical y si no hay mucha respuesta a nuestras acciones, no se descarta poner sobre la mesa la opción de una huelga general. Los usuarios están desesperados y los trabajadores estamos saturados. El cambio debe comenzar con mejorar las condiciones laborales. No queremos hacer ningún daño a la población con estas protestas, pero también tenemos el derecho de exigir mejoras. Es importante que la sociedad conozca la realidad del sistema".

SMP, junto al resto de asociaciones y sindicatos que forman parte de APEMYF, han llevado al Ministerio una propuesta de Estatuto Médico y Facultativo donde se recogen "de manera justificada todas estas mejoras reclamadas para la profesión médica". "La Atención Primaria en Andalucía, la que debería ser la base del sistema, padece desde hace años una financiación insuficiente y problemas en la gestión y la organización del trabajo que hacen que no esté dando una respuesta adecuada a las necesidades de la población. Dentro de la Atención Primaria las consultas médicas son las más afectadas, debido a que asumen cada vez más funciones, atienden en primera línea a toda la población, soportan una gran presión asistencial y tienen importantes demoras para poder acceder a ellas. Los médicos de Atención Primaria sufren las consecuencias de esto y supone en su día a día una sobrecarga laboral excesiva, en muchos casos dañina, que es cada vez más difícil de asumir", subraya el sindicato.

El Ministerio de Sanidad tiene una propuesta de borrador de Estatuto Marco para sustituir al actual, vigente desde el año 2003. "Consideramos que es un momento clave para que el colectivo médico reclamemos mejoras y se corrijan los déficits que tiene la normativa actual, padecidos durante muchos años y que tanto han perjudicado a las médicas y médicos de la sanidad pública en todas y cada una de las comunidades autónomas de España", detalla el comunicado del sindicato.

Por su parte, los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables de las cuatro jornadas de huelga consecutivas de batas blancas del pasado mes de diciembre, apoyan estas nuevas movilizaciones, sin adherirse.

Reivindicaciones de los médicos al Ministerio de Sanidad