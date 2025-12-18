El tiempo en Jerez: Jornada de transición con más frío

Abrigos y bufandas para otra jornada fría en Jerez de la Frontera

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una nueva bajada de las temperaturas mínimas para este jueves 18 de diciembre en Jerez de la Frontera y su campiña hasta los 5 grados centígrados.

Esta situación sobrevenida, de pleno invierno a final de otoño, se alargará hasta mañana viernes por la reaparición de las precipitaciones ante la llegada de un nuevo frente húmedo atlántico que hará repuntar los valores nocturnos y mantendrá las lluvias durante las próximas jornadas.

Según anuncia la Aemet en su página web, hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios.

Como decíamos, las mínimas descenderán hasta los 5º mientras que las máximas alcanzarán los 18º.

En cuanto al viento, este jueves soplará por la mañana una racha moderada de componente norte que enfriará las primeras horas de la jornada. A mediodía se calmará para cambiar por la tarde a dirección sudeste con una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora.

La nubosidad aumentará a partir de mañana viernes por la entrada de un frente húmedo con intervalos nubosos y cieslos cubiertos con lluvia.

Las probabilidades de chubascos son del 65% a partir de las 12:00 horas del mediodía y durante toda la tarde.

Las opciones de agua se mantendrán durante todo el fin de semana aunque disminuyen el sábado por la tarde. Habrá que estar pendiente de los venideros partes de Meteorología.

El tiempo en España

Un frente atlántico muy activo dejará este jueves precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y fenómenos costeros, mientras la estabilidad vuelve al área mediterránea, aunque todavía con alguna precipitación ocasional.

La Agencia Estatal prevé además cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, y con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y la ciudad autónoma, que tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrán ser localmente fuertes.

En otros puntos del este peninsular y Baleares también se podrán registrar precipitaciones de forma aislada. En el resto peninsular se espera un tiempo estable, con cielos con intervalos nubosos y, salvo en el cuadrante suroeste, con abundante nubosidad baja matinal tendiendo a abrir.

Se registrarán nieblas matinales en áreas de ambas mesetas, localmente persistentes, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular. Posible calima en Baleares.

En Canarias habrá intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios moderados.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Ibérica sur, en el oeste meseta Norte y tercio sureste peninsular y bajarán en la vertiente sur del sistema Central y cordillera Cantábrica, mientras las mínimas ascenderán en Galicia, área cantábrica y Melilla e irán en descenso en la mayor parte del centro y este peninsular. En general pocos cambios en el resto.

Habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña y localmente en la meseta norte.

El viento soplará moderado de componente sur en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y montañas. Será moderado del este y noreste en los litorales de la fachada oriental peninsular y Baleares. En el resto habrá viento flojo, predominando la componente sur en el cuadrante noroeste peninsular y componente este en el resto.