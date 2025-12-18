El almuerzo solidario en Jerez que da sentido a la Navidad para más de 70 personas que viven en la calle

La solidaridad y la colaboración vuelven a sentarse a la mesa con la celebración del tradicional almuerzo de Navidad para personas sin hogar en Jerez. La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, junto a Hacedores Cádiz, ha celebrado este miércoles su quinta edición.

Más de 70 personas que actualmente se encuentran en situación de calle han disfrutado de un completo menú navideño elaborado por Javier Muñoz, chef del restaurante La Carboná y miembro del proyecto de innovación social Hacedores Cádiz. "Desde el primer momento que me lo comentó Lola Rueda no lo dudé. Me parece una acción muy bonita, es un día muy especial. Y ya no es sólo tener la comida, sino sentarse a la mesa, ser escuchado, que le sirvan, la música en directo... Es todo para que disfruten de una jornada muy bonita".

Cada edición de esta iniciativa ha ido dando sumando para mejorar la experiencia de los invitados a la mesa. "El primer año fue pandemia y lo entregábamos el menú en la Alameda Vieja. Y cada año se han ido sumando personas, como mis proveedores Jupe y GarsilPesca, Ikea... Cada año se han sumado más empresas al proyecto y hemos conseguido lo que tenemos hoy día", destaca Muñoz.

El chef de La Carboná reconoce que "desde mi posición de privilegio como cocinero la verdad es que es algo muy bonito, me llena muchísimo". El menú de Muñoz para este año ha consistido un pastel de gallo de máxima calidad, un guiso de patatas con choco, una berza jerezana y el postre lo ha preparado ‘Cocina Solidaria’ del Ayuntamiento de Rota.

"Vivimos en una situación de privilegio y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de las necesidades tan básicas que les faltan a las personas que están a nuestro alrededor. Poder colaborar en causas sociales es casi una obligación, por la situación en la que estamos. A lo mejor a uno le cuesta muy poco, pero se hace mucho por los demás. Siempre que podamos, La Carboná va a estar ahí ayudando", declara el chef.

Cruz Roja y Hacedores Cádiz han destacado el valor humano de este evento, que no solo ofrece un almuerzo festivo, sino que ofrece a las personas sin hogar la oportunidad de sentirse parte de la celebración de unas fechas especialmente significativas. Este encuentro les permite disfrutar de un espacio seguro y acogedor, reforzar vínculos, compartir en comunidad y visibilizar una realidad que con frecuencia queda al margen del día a día.

'Ayudar a Ayudar' también es el compromiso de empresas, como IKEA Jerez, Jupe y GarsilPesca, y del voluntariado Cruz Roja, Hacedores Cádiz y Cocina Solidaria, que suman esfuerzos y derrochan generosidad en la quinta edición de una iniciativa solidaria con gran impacto social.