Aena instalará marquesinas en las sendas peatonales del Aeropuerto de Jerez

Aena ha anunciado que acaba de licitar por 1.065.167 euros la colocación de seis marquesinas en las sendas peatonales del Aeropuerto de Jerez con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero en el proceso de embarque y desembarque. Los trabajos tendrán un plazo aproximado de ejecución de ocho meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de noviembre.

En una nota, ha explicado que las nuevas marquesinas tendrán más de dos metros de altura, estarán cubiertas, dispondrán de iluminación LED y contarán con elementos aislantes para proteger a los viajeros del calor y otras inclemencias meteorológicas en el trayecto que habitualmente realizan entre el edificio terminal y el avión. Permitirán, asimismo, reordenar el flujo de pasajeros y hacerlo más ágil y cómodo, según Aena.

Asimismo, ha indicado que los trabajos, que también incluyen la sustitución y mejora de la señalética en la zona, se planificarán en cuatro fases con el fin de minimizar su afectación a la operativa habitual de las instalaciones.

Así, se procederá a desbrozar o trasplantar las especies vegetales —ninguna autóctona o protegida— colindantes. De ese modo, no sólo se preservarán las plantas, sino que, además, se facilitará el movimiento de maquinaria y personal en el área. En este sentido, ha indicado que precisamente, el proyecto contempla la instalación, en las propias marquesinas, de un sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales, así como la canalización de estas hacia las zonas verdes cercanas, contribuyendo al riego y mantenimiento de las mismas.