Así son los acuerdos para mantener rutas aéreas: Cantabria gasta 8,4 millones en Santander; Junta y Patronato de Turismo, 576.000 euros en Jerez

Una de las fórmulas que las administraciones autonómicas, provinciales y municipales usan habitualmente para el mantenimiento de las conexiones aéreas con sus aeropuertos son las licitaciones de promoción turística con las compañías. La idea es simple: el organismo autonómico le abona una cuantía para que la aerolínea, a través de sus canales de información y venta, haga promoción turística del destino. Mientras, como requisito se le exige que ya esté operando o se comprometa a iniciar una ruta con el aeródromo en cuestión fijándose un número mínimo de frecuencias como uno de los principales requisitos para la adjudicación.

Actualmente, según los datos recopilados por este periódico, hay dos acuerdos de esta índole vinculados a Jerez vigentes. Uno, firmado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con la aerolínea Volotea para las conexiones con Asturias por un importe de unos 211.000 euros anuales. En cambio, no ha podido cerrar otras licitaciones similares para las conexiones invernales con Alemania y las rutas con las Islas Canarias. Mientras, la Junta acaba de firmar la prórroga de otro de similares características con Jet2 para las tres conexiones con Reino Unido (unos 363.000 euros).

Preguntado por estos acuerdos, desde el Patronato Provincial de Turismo se apuntó que se continúa trabajando de “forma constante y permanente para aprovechar opciones de aumentar la conectividad” con el aeropuerto. Así, se apuntó que se mantienen atentos a “opciones abiertas” aprovechando las que puedan surgir en “ferias e hitos del sector para avanzar en ellas”.

En este sentido, desde el organismo provincial se comentó que la marcha de Ryanair, producida a finales de marzo, ha permitido abrir una “oportunidad” para buscar otras rutas “seleccionando mucho mejor la aerolínea y, por ende, el perfil de turista que trae, su lugar de procedencia y el horizonte que dibuja eso en el mapa turístico de la provincia”. Así, estas mismas fuentes hicieron referencia a los acuerdos alcanzados con Volotea y Jet2 del trabajo realizado en este sentido.

Los acuerdos en otros aeropuertos

Sin embargo, los 574.000 euros que ambas administraciones destinarán este año a Jerez —en este importe no están incluidas las licitaciones que no han podido cerrarse— contrastan con las comprometidas por algunos gobiernos regionales para el fomento de las rutas en sus respectivos aeropuertos.

Así, el Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur SA),se prevé gastar este año más de 8,4 millones de euros en 17 acuerdos firmados entre el pasado año y este para el sostenimiento de un amplio número de rutas nacionales e internacionales con compañías como Vueling, Ryanair, Wizz Air, Binter Canarias o Volotea. Y tiene pendiente de adjudicar otros tres, uno de ellos para la ruta con Jerez.

Al Aeropuerto de Asturias también se le destina una importante millonada con este tipo de acuerdos. El Gobierno asturiano, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, cuenta también con 17 acuerdos vigentes, firmados entre 2022 y este año con aerolíneas como Binter Canarias, Volotea, Vueling, Lufthansa y Ryanair por una cuantía total de 4,7 millones.

Por su parte, el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, organismo dependiente del ayuntamiento coruñés, destinará este año unos 3,5 millones de euros a este m’enester. A tenor de los datos recopilados por Diario de Jerez, son 13 los acuerdos que este ente tiene vigentes por un importe total de unos 2,1 millones para el sostenimiento de rutas nacionales e internacionales.

Y Murcia, a través del Instituto de Turismo de la Región, has suscrito recientemente tres acuerdos, dos con Volotea y uno con Binter, por un importe que este año superará los 1,7 millones de euros.

En Andalucía, Granada-Jaén, un aeropuerto de similares características a Jerez, se beneficiará en breve de un acuerdo firmado entre el Patronato Provincial de Turismo y Volotea para tener una ruta con Francia por un importe de 221.000 euros. Este patronato licitó también un acuerdo similar para conexiones con Portugal y Reino Unido, pero ha tenido que declararlos desiertos al no recibir ofertas.

Con datos acumulados hasta el mes de septiembre, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Asturias, A Coruña y Murcia ha crecido un 2,4, 3,6 y 2,3%, respectivamente. En cambio, ha bajado en Santander y Jerez, un 3,6 y un 7,6%.