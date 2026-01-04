Aena prolonga los incentivos a las compañías aéreas en el Aeropuerto de Jerez

El consejo de administración de Aena, el gestor de infraestructuras aeroportuarias del país, aprobó semanas atrás una ampliación de los incentivos en aeropuertos como Jerez para tratar de aumentar el tráfico de viajeros. Tal y como explica esta firma, los incentivos, que se pusieron en marcha hace cinco años, durante la pandemia, se aplican en una treintena de aeropuertos, entre ellos la terminal jerezana.

De este modo se fija un reembolso del 100% de las tarifas de pasajero, seguridad y PMR (Pasajero con Movilidad Reducida) a los pasajeros adicionales en una ruta comparados con la temporada anterior equivalente. Inicialmente estaba fijado para aquellas rutas que mejoraran sus cifras respecto al año anterior en los aeropuertos de menos de 3,5 millones que no habían logrado alcanzar el volumen de pasajeros que tenían antes de la crisis del covid-19.

Ahora bien, a partir de ahora se establece un nuevo incentivo, de similares característica,s no solo para las rutas ya establecidas sino mediante la apertura de nuevas rutas. Estos incentivos son aplicables en todas las terminales con menos de 3,5 millones de pasajeros y se extenderán hasta 2028.

Además de Jerez, se pueden beneficiar de estos beneficios más de una treintena de aeropuertos y helipuertos.