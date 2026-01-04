2026, un año esperanzador para el Aeropuerto de Jerez: ¿podrá volver al millón de pasajeros?

2025 no ha sido un buen año para el Aeropuerto de Jerez. A pesar de las buenas expectativas que presentaba con la llegada de nuevas rutas —Asturias, Varsovia, Berlín, Mánchester, Birmingham y Leeds—, la decisión adoptada por Ryanair de marcharse como parte de su estrategia frente a Aena para exigir una sustancial rebaja de las tasas aeroportuarias supuso una rémora que ha provocado que la terminal vaya a cerrar el año con uno de los registros más bajos de los últimos años, sin contar los de 2020 y 2021 debido a las limitaciones de movilidad decretadas para contener la pandemia del covid-19.

A falta de conocer los registros del mes de diciembre (se harán públicos a mediados de este mes), Jerez acumula una pérdida del 6,4% del volumen de pasajeros y de un 3,8% de las operaciones comerciales respecto a 2024. Pero esta caída no es solo achacable a la controvertida decisión adoptada por Ryanair. También ha influido, y no ha generado tanto ruido político, la bajada de pasajeros y de operatividad de la principal ruta que tiene Jerez, la de Iberia con Madrid. La decisión de que esta conexión sea operada en casi su totalidad por unos aviones de su franquiciada Air Nostrum de menos capacidad, sumada a una menor programación —un 3,1% con datos acumulados hasta noviembre—, han hecho mella también.

La parte positiva del pasado año ha sido que todo apunta a que ha cerrado con un incremento del volumen de pasajeros de las conexiones nacionales. De hecho, 2025 tendrá los mejores registros desde que se decretó la pandemia, aunque aún no se hayan alcanzado las cifras previas a la pandemia. Hasta noviembre se habían contabilizado unos 372.000 pasajeros en vuelos internacionales, un 5,9% más que en 2024.

Días atrás se anunció una nueva ruta nacional (Santiago, operada por Vueling) que se suma a la ya anunciada de Londres-Stansted por parte de la británica Jet2. Asimismo, se mantienen las novedades del año anterior y se incrementará la programación en algunas conexiones habituales. Por el contrario, se perderá una conexión con Alemania, la de Leipzig con Condor.

2026, por tanto, se presenta esperanzador y tiene los mimbres para ser el mejor año desde que se decretó la pandemia —hasta ahora el mejor registro se produjo en 2024 con algo más de 944.000 pasajeros en conexiones regulares—. El gran objetivo, sin duda, sería volver a superar el millón de pasajeros en un año, un hito que se alcanzó tanto en 2018 como en 2019. Pero ¿podrá alcanzarlo? Eso supondría un crecimiento de dos dígitos respecto al cierre de 2025, algo complicado, pero no imposible teniendo en cuenta que buena parte de las conexiones prevén aumentar su programación. Estas son las claves y retos del aeropuerto para este nuevo año.

Parar la 'sangría' de Madrid

La ruta con Madrid sigue siendo vital para la terminal jerezana al suponer casi una cuarta parte del total del volumen de pasajeros. Sin embargo, y a falta de conocer los últimos datos de diciembre, ha cerrado 2025 con una nueva pérdida de pasajeros —hasta noviembre el acumulado era de un 6,5% menos respecto a 2024—. Para estos primeros meses del año, Iberia, que continuará operando esta conexión a través de Air Nostrum, prevé mantener las tres conexiones diarias, aunque algunos días habrá cuatro y, de manera puntual, habrá jornadas con únicamente dos.

Cualquier mejora en este 2026 debe pasar por superar las 2.187 operaciones comerciales que realizó entre ambos aeródromos en 2024 —en este 2025 han rondado las 2.100—.

El paso adelante de Vueling

Aunque aún está por cerrar estadísticamente el año, Vueling ha registrado su mejor año en Jerez desde que empezó a operar en él en 2007. Así, ha acabado 2025 superando las 1.220 operaciones, unas 200 más respecto a 2024, y los 200.000 pasajeros. Tras el anuncio de marcha de Ryanair, Vueling decidió aumentar la operatividad que inicialmente tenía prevista en las dos rutas que competía con la low cost irlandesa (Barcelona y Palma de Mallorca).

Ahora, para 2026, ha continuado con esta estrategia expansiva. Así, ya comercializa una mayor programación con Barcelona —prevé en torno a 950 operaciones, unas 150 más respecto al pasado año, con doble frecuencia diaria durante buena parte de la próxima temporada alta—, Palma de Mallorca —habrá seis frecuencias semanales en los meses de mayor tráfico con casi 600 operaciones previstas— y Bilbao, donde casi se triplicará la operatividad respecto al pasado verano —cinco frecuencias semanales—.

Un avión de la compañía Vueling, en Jerez. / Manuel Aranda

A esto se suma la nueva ruta con Santiago, anunciada semanas atrás. Serán 60 operaciones las previstas entre 3 de junio y el 12 de septiembre.

La consolidación del resto de rutas nacionales

Binter Canarias mantendrá sus dos conexiones desde las islas Canarias con Jerez, unas rutas que movieron en 2025 en torno a 50.000 pasajeros. Por el momento, la firma canaria mantiene una doble frecuencia semanal en ambas rutas.

Mientras Volotea prevé un incremento de su operatividad en la conexión entre Asturias y Jerez. Así, se estiman unas 146 operaciones a lo largo del próximo año que se iniciarán el próximo 6 de febrero y que, tras un pequeño impasse en la primera quincena de febrero, tendrán una doble frecuencia semanal que se extenderá hasta principios de noviembre. Durante el pasado año, esta ruta fue utilizada por unos 17.300 viajeros.

Finalmente, en el mes de agosto Jerez volverá a tener conexiones con Santander, una conexión operada por Air Nostrum. La firma se ha comprometido a realizar 26 operaciones durante el periodo estival, tal y como se recoge en su propuesta para hacerse con una licitación promovida por el Gobierno de Cantabria para incentivar las conexiones aéreas en la terminal santanderina.

Alemania, el primer mercado internacional

Otro de los pilares del Aeropuerto jerezano es el alemán. De hecho, su crecimiento en el pasado 2025 ha permitido que la sangría de la ruta de Madrid y la marcha de Ryanair se haya podido frenar en parte. Hasta noviembre, se habían superado ya los 307.000 pasajeros en conexiones comerciales, un 4,3% más respecto a 2024, una mejoría producida a pesar de que el principal turoperador, Tui, no registró su mejor año.

Para 2026, Tui mantendrá los cinco destinos que ha operado en los últimos años (Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Múnich y Stuttgart). Algunas se han mantenido en los inicios de este invierno, a pesar de que no llegó a buen puerto la licitación emprendida por la Diputación Provincial para el mantenimiento de estas conexiones en la temporada baja —Tui fue el único aspirante, pero no entregó toda la documentación requerida en el procedimiento—. Está previsto que conforme avance el primer trimestre vayan apareciendo en la programación estas conexiones, que se prevé que sea relativamente similar a la del pasado año, excepto la de Stuttgart que se duplicará.

Turistas alemanes siendo atendidos en la terminal de llegada por un turoperador. / Manuel Aranda

Condor, mientras tanto, deja de operar una de sus conexiones, la de Leipzig, que ha tenido operativa en los dos últimos años. Mientras tanto mantiene las conexiones desde Fráncfort, Düsseldorf y Hamburgo (esta última operada a través de su asociada Marabu). Está por ver que esta reducción de la operatividad por una menor ruta afecta a una aerolínea que el pasado año trajo a Jerez a más de 106.000 pasajeros.

Mientras tanto, Eurowings continuará con las tres rutas que ha tenido en 2025 (Düsseldorf, Hamburgo y Berlín, esta última estrenada el pasado año). Las conexiones con Hamburgo y Berlín se retomarán con el inicio de la temporada alta a finales de marzo. Mientras, la de Düsseldorf terminará su periodo invernal el próximo día 10 y regresará a la programación en la segunda semana de febrero. Se prevé, además, que esta se mantenga durante los meses de noviembre y diciembre, al igual que el año pasado.

El crecimiento de Reino Unido

2026 tiene que ser el año de la consolidación de Jet2 como el principal turoperador que trae turistas británicos a la provincia gaditana. Su aterrizaje se produjo en el pasado mes de mayo tras un acuerdo con la Consejería de Turismo tras hacerse con una licitación para incentivar las conexiones con el Reino Unido con una duración de, al menos, tres años.

En este año, a las tres rutas ya previstas (Mánchester, Leeds y Birmingham) se sumará una cuarta (Londres Stansted). Además, se producirá un aumento de la oferta de conexiones, pues pasarán de 160 a más de 370 operaciones al incrementar las frecuencias de algunas de ellas. Por lo tanto, los algo más de 24.000 pasajeros que han volado hasta la terminal en Jerez podrían duplicarse en este año. Por cierto, Jet2 ya está comercializando estas rutas para 2027 con una programación similar a la prevista de este año (dobles conexiones con Londres-Stansted, Birmingham y Mánchester y una con Leeds).

Por otro lado, Tui ya tiene programada la conexión comercial que tiene cada año desde Londres-Gatwick y que tiene una frecuencia semanal. En este año operará esta ruta entre el 1 de mayo y el 23 de octubre —el pasado año fue utilizada por unos 9.200 pasajeros—.

Un avión de Enter Air que ha cubierto la ruta entre Varsovia y Jerez. / Vanesa Lobo

El resto de rutas internacionales

Otra de las buenas noticias para 2026 será la recuperación de una conexión desde Berna que estará operada por la aerolínea Chair Airlines y comercializada por un turoperador suizo. Esta oferta se suma a la que habitualmente realiza la compañía Edelweiss desde Ginebra y que se ha programado entre el 28 de junio y el 21 de octubre (unas 46 operaciones, las mismas que el año pasado).

Similar operatividad se espera también del turoperador Tui desde Bruselas con unas 114 operaciones programadas en una conexión que el año pasado trajo a más de 15.200 turistas belgas. Luxair, por su parte, volverá a Jerez el 1 de abril con 92 operaciones desde Luxemburgo hasta el 2 de octubre, un ligero incremento respecto al pasado año. Y la filial de Tui en Polonia ya comercializa también paquetes turísticos, con conexiones aéreas incluidas, desde Varsovia para la temporada alta —esta ruta se estrenó el año pasado con 9.300 viajeros—.

También se prevén ya conexiones en la primera parte de la temporada alta algunos vuelos chárter desde Islandia.