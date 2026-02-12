El Aeropuerto de Jerez cerró enero con una subida del 12,2% en pasajeros

El Aeropuerto de Jerez terminó enero con 36.620 pasajeros, lo que supone una subida del 12,2% respecto al mismo periodo de 2025. Este positivo balance, que arroja una media diaria de 1.181 usuarios en las instalaciones, obedeció al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico doméstico como el foráneo.

El grueso de los viajeros contabilizados se movió en conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 36.081. De ellos, 34.044 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española (un 10,7% más), mientras que 2.037 optaron por vuelos con el extranjero (+17,3%).

En relación con el mercado internacional, el motor del tráfico fueron los vuelos con Alemania (movió cerca de 1.500 pasajeros), además de sendas operativas chárter con Francia y Egipto.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Jerez atendió en enero 2.881 movimientos de aeronaves, de los que 422 fueron comerciales (+4,5%).

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros; un 3,3% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.