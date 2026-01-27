Jerez, el aeropuerto donde Jet2 crecerá más en este año 2026 en Andalucía

Unas 34.000 plazas ofertará este año el turoperador británico Jet2.com en las cuatro conexiones que operará con el Aeropuerto de Jerez. Esto supone duplicar la capacidad que ofreció durante el pasado 2025, año en el que se estrenó en la pista jerezana.

Este crecimiento, del 126%, será el mayor de la programación de este año en las terminales andaluzas que opera —también cuenta con vuelos desde Gran Bretaña a Málaga y Almería—. Tal y como ha venido informando este medio desde hace más de una año, a las tres rutas operadas en 2025 —Mánchester, Leeds y Birmingham—se sumará una cuarta, la de Londres Stansted. Las cuatro rutas se mantendrán también en 2027, unos vuelos que ya se están comercializando.

Será en la primera semana de mayo cuando el turoperador retome sus conexiones con Jerez hasta principios . Así, la de Birmingham pasará a tener dos frecuencias semanales (lunes y viernes), la de Mánchester otras dos (lunes y viernes), una la de Leeds (domingos) y dos la nueva de Londres Stansted (martes y viernes).

El aterrizaje de esta aerolínea se produjo el pasado mes de mayo tras un acuerdo con la Consejería de Turismo al hacerse con una licitación para incentivar las conexiones con el Reino Unido con una duración de, al menos, tres años. Esta aerolínea movió en Jerez a unos 24.000 pasajeros en su primer año de operatividad en la terminal.

Jet2 presentó su oferta con Andalucía para este año en la Feria de Turismo de Madrid, Fitur, celebrada la pasada semana. En ella, la aerolínea explicó que será el único operador que ofrezca vuelos desde áreas de Gran Bretaña más allá de la capital inglesa. En el mercado británico compite con Tui, que ofrece una conexión semanal a Jerez en temporada alta (los viernes).