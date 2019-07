El Clúster Turístico Destino Jerez pide que no se pongan cortapisas a las inversiones en el aeropuerto de Jerez, “ya que es una infraestructura estratégica para la ciudad y para toda la provincia”.

De esta forma, el Clúster responde con rotundidad al comunicado emitido este pasado lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que pedían revisar las previsiones de la modificación del plan director del aeródromo jerezano -el documento que fija la ordenación del suelo aeroportuario- redactado por la gestora del propio aeropuerto, Aena.

En el mencionado plan, Aena ha incluido en las previsiones diferentes inversiones, en la que destaca una de ellas cercana a los 45 millones de euros que se destinaría a la ampliación de la pista del aeropuerto en 900 metros, sumados a los 2.300 metros de longitud que mide actualmente. Aena reitera en el borrador de su plan que hay aeronaves que suelen operar en Jerez que no puede realizar la maniobra de despegue con su peso máximo, lo que limita su capacidad operativa.

“Desviar parte del tráfico aéreo a Málaga o Sevilla no beneficiaría a Jerez en absoluto”

Entre estos modelos se encuentran el Boeing 737-800 o los Airbus 320-200 y A321-200, unos aviones que suponen más del 70% del tráfico actual de La Parra. A juicio de Aena, si la pista se ampliase, estos podrían operar a su máxima capacidad. A esto se une que esta obra permitiría la posibilidad de plantearse rutas más largas dentro del espacio europeo.

En cambio, desde la CNMC consideran que se deben buscar posibles alternativas a este inconveniente, como por ejemplo desviar parte del tráfico hacia los aeropuertos más cercanos geográficamente al de La Parra, como los de Sevilla y Málaga.

Una idea que desde el Clúster Turístico de Jerez no creen que vaya a beneficiar a la ciudad de Jerez ni a la provincia de Cádiz. “Supondría una especie de parche para poner una solución momentánea al verdadero problema, que no se vería solucionado con esta medida, ya que no beneficiaría en absoluto a Jerez, sino a Sevilla y Málaga, que son las ciudades que recibirían en este supuesto a los turistas”, opinan. Además, insisten, “si esta idea se llevara a cabo, una parte del turismo que desee visitar Jerez tendría que viajar 80 km desde Sevilla o 115 km desde Málaga, en lugar de llevar al viajero directamente al aeródromo jerezano”. Este hecho no solo perjudicaría a Jerez, sino a toda la provincia, que se vería afectada por la medida que proponen desde la CNMC.

Aena afirma que si la pista se ampliase podría operar a su máxima capacidad

Desde el Clúster, donde apuestan por el turismo de calidad en la ciudad y en la provincia, lo tienen claro:“Nosotros pedimos que existan más rutas en el aeropuerto. Y si para eso se necesita ampliar la pista pues que se amplíe, porque la provincia y más concretamente Jerez necesitan más rutas de avión que atraigan nuevos turistas”.

Aena prevé que en los sucesivos años se vaya incrementando el número de pasajeros de las instalaciones aeroportuarias jerezanas. Tal y como se publica mensualmente, La Parra continúa en la mejora de sus registros tras la fuerte caída de viajeros durante los peores años de la crisis de principios de esta década. Así, 2018 cerró con 1.133.621 pasajeros, un 8,3% más que el año anterior. De este modo, se constata la recuperación de una infraestructura que en 2014 registró algo menos de 749.000 viajeros. La línea con más usuarios sigue siendo la que conecta Jerez con Madrid seguida de la de Barcelona y la de la ciudad alemana de Dusseldorf, según los datos publicados por la compañía estatal.

Ante este evidente crecimiento anual de los pasajeros que visitan la ciudad y la provincia, el Clúster incide en que “el aeropuerto debe ser estratégico para el desarrollo de toda la provincia”, por lo que se muestran en consonancia con el plan establecido inicialmente por Aena, que busca continuar invirtiendo en mejoras del aeródromo que atraiga un mayor número de turistas.

El nuevo plan director del aeropuerto contempla también la necesidad de otras actuaciones como la mejora de la zona del aeródromo destinada a la aviación general (la que no tiene carácter comercial) con la construcción de un nuevo edificio para los servicios que requiere. En cambio, no se prevén ampliaciones en la terminal de pasajeros pues se considera que la actual es suficiente para la demanda actual y futura. Eso sí, se considera necesario incrementar los puestos de control de pasaportes para el acceso a los despegues y ampliar el número de plazas de aparcamiento para autobuses.