Los afectados de Pekebebé estiman una deuda de más de 90.000 euros

La deuda de todos los afectados por la presunta estafa de la tienda infantil Pekebebé asciende a 90.248,22 euros en estos momentos, según los cálculos realizados por los propios afectados a través de un grupo de Whatsapp que se creó a raíz de los sucesos ocurridos en la tienda días atrás.

La última cifra que ofreció la investigación realizada por la policía el día de la detención del dueño del negocio alcanzaba los 16.500 euros, constatándose 51 afectados en aquel momento. Ahora, tan sólo en el grupo de Whatsapp creado, donde cada afectado ha expuesto sus datos personales y la cifra que se le adeuda, hay 256 personas que aseguran haber sido estafadas por esta tienda.

Varias de las afectadas por este caso concreto se pusieron manos a la obra para recabar datos (nombre, ciudad y cantidad que le deben) de los que afirman ser estafados por este comercio y, a través de una hoja de cálculo, han conseguido extraer cifras exactas de la cantidad total de la deuda y de las personas afectadas por la misma. La cantidad mínima que reclama una clienta de Gerona se tasa en 40 euros. La máxima, de otra cliente de Barcelona, asciende a 800 euros. Entre ambas cantidades oscilan los precios supuestamente abonados en la compra de productos de la tienda infantil Pekebebé y que supuestamente no llegaron a recibir nunca estas personas. Aunque la mayoría de cantidades reflejadas en la documentación aportada por los afectados -nada oficial ni resolutoria- oscilan entre los 200 y los 500 euros de media.

Aun así, tras conocer esta suma, las afectadas reconocen que son datos que no están contrastados legalmente. Eso sí, afirman que “la gran mayoría de las personas que componemos el grupo, por no decir todas, hemos denunciado ante la policía, en las comisarías de nuestras respectivas ciudades o pueblos. La propia policía debe tener registrados todos los casos”. Aseguran que “siguen llegándonos nuevos casos a diario, personas de todos los lugares del país, incluso de fuera de él, que cuentan sus propias experiencias y que están preocupadas al no saber a ciencia cierta si recibirán el dinero o no”. Por tanto, según sus testimonios, la cifra calculada por ellas mismas puede seguir aumentando en los próximos días con nuevos afectados que aún no están en la lista.

En la documentación aparece la localidad de cada persona. A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Cádiz, Mallorca, Pontevedra, Segovia, Toledo, Zamora, incluso Portugal, son sólo algunas de las localidades cuyos habitantes denuncian haber sido estafados por esta tienda jerezana a través de compras online. Todas ellas frustradas al encontrarse tan lejos de lo sucedido y sin tener noticias al respecto.

"No estamos informados de lo que ocurre. Nadie te verifica nada y todo son rumores"

Ana Arenas, natural de Albacete, es una de las personas que asegura ser afectada por este suceso. La cantidad que se le adeuda es de “499 euros” exactamente y, “como la mayoría de personas, ya interpuse la correspondiente denuncia en la comisaría de Albacete, aunque aquí aún no conocían el caso, hasta que contactaron con Jerez y se pusieron al día”, explica Ana, que añade que “todas las denuncias emitidas por este caso se están enviando a la comisaría de Jerez”.

El caso de esta mujer de Albacete se fraguó por un regalo que le hizo a su hermana, que dará a luz esta misma semana. Su compra la realizó por transferencia bancaria a través de la web oficial de la tienda y “me he llevado todo el mes de agosto intentando contactar con ellos, pero sin éxito”. El problema, dice, “es que no estamos informados de lo que ocurre. Nadie te verifica nada y todo son rumores. Habrá gente, incluso, que aún ni se haya enterado de lo ocurrido”. Ana asegura que el seguro del banco “en algunas ocasiones responde, pero ya conocemos los casos de algunas personas a las que el banco les ha denegado la devolución del dinero. En mi caso aún sigo esperando una respuesta”.

Verónica Garrido es otra de las afectadas. Es de Badajoz y “me deben 129 euros”. El pedido, según cuenta, lo realizó el 10 de julio y “el 6 de agosto volví a contactar con ellos. Su respuesta fue que tenían el producto fuera de stock pero que la tercera semana de agosto me llegaría sin problemas. Después me enteré por los medios de lo ocurrido”. Esta mujer explica que está a 400 kilómetros, concretamente en un pueblo de Badajoz, y “aquí no saben nada. Denuncié ante la Guardia Civil aquí en mi pueblo y el agente no tenía ni idea del caso”.

Mónica Urbano es cordobesa y afirma que ha perdido 559 euros. “El pedido lo realicé el 17 de junio y me aseguraron que de 4 a 6 semanas tendría el carro. Cuando llegó la fecha no percibí el carro y tras mi llamada me dijeron que tardaría 5 días más”. A raíz de ahí, esta clienta no supo nada más de su pedido. “Llamaba 30 veces al día”, cuenta. “Mi hija tiene ya dos meses y no tengo carro”.

El propio dueño de la tienda, como ya ha publicado este medio, ha emitido un comunicado en respuesta a lo sucedido, pidiendo “el respeto a la presunción de inocencia de todas las personas involucradas en este asunto, que está bajo investigación judicial”. Los propietarios de Pekebebé aseguran que nunca “han actuado de mala fe ni con intención de estafar”.