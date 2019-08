Centenares de personas afirman haber sido estafadas por el propietario de Pekebebe

Centenares de personas de todos los lugares de España afirman haber sido estafadas por el propietario de la tienda Pekebebe, situada en la barriada de La Marquesa, al no haber recibido artículos infantiles que ya habían abonado en una parte o en su totalidad. A través de la plataforma de Facebook 'Estafados por Pekebebe Jerez' y de un grupo de Whatsapp, los afectados se están organizando y están poniendo en común sus casos. Hasta 300 personas componen el grupo en Facebook y algo menos de 150 en Whatsapp. Dos plataformas que llevan creadas desde el pasado mes de julio, pero que han trascendido a raíz de los robos en la tienda del pasado miércoles, presuntamente realizados por varios de los afectados, que decidieron tomar la justicia por su cuenta.

Todo ello después de conocer que el propio dueño había cerrado el local días atrás sin previo aviso y sin dar señales de vida. Un hecho del que también ha alertado este mismo jueves Facua Cádiz. Incluso, los cuatro empleados del local han sido sorprendidos al volver de sus vacaciones hace tres días y encontrarse con la tienda totalmente cerrada.

Uno de los afectados asegura haber ido en la tarde de este jueves a la tienda "para ver si quedaba algún carro y llevármelo, porque a mí me han estafado de malas maneras". Este cliente, de Villamartín, afirma que compró hace un año un carro para su hija de 8 meses, con dos años de garantía. "Este producto se rompió a los pocos meses porque son muy malos de calidad y cuando fui en el mes de mayo a reclamar me torearon como quisieron", cuenta. "Ahora me entero que este hombre ha desaparecido habiéndome gastado 800 euros en un carro no tengo ni dinero ni carro para mi hija". Esta persona, muy enfadada por lo sucedido, asegura que conoce perfectamente donde tiene el almacén el dueño y "como no reciba respuesta, me voy para allá con varias personas y me llevo lo que pueda".

No fue el único. Al lugar también acudieron hasta seis mujeres embarazadas, que igualmente aseguraban haber sido estafadas por esta persona. Uno de los allí presentes aseguraba que también se dirigía a la tienda una familiar embarazada, de Sevilla, que se había gastado 5.000 euros en la tienda y que cumple su embarazo en 15 días. "No tiene nada y va a tener a su hijo en dos semanas", lamentaban. Otro de ellos decía que un familiar suyo venía desde Antequera cuando se percató de la situación.

Desde el pasado lunes, clientes de esta empresa se están dirigiendo a Facua Cádiz para solicitar su asesoramiento dado que la firma ha dejado de funcionar sin ofrecer ningún tipo de explicación y sin entregarles los artículos adquiridos en la misma, a pesar de haber sido abonados total o parcialmente. "Tanto la web www.pekebebe.es como la página de Facebook de la empresa han dejado igualmente de estar operativas", aseguran.

Facua Cádiz aconseja a los afectados que la denuncien ante la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, con independencia de la posible denuncia que hubieran presentado anteriormente ante la Policía o la Guardia Civil.

La asociación recuerda que deben adjuntar a la denuncia el ticket o factura de compra efectuada, así como cualquier otro documento vinculado a dicha operación. En aquellos casos en los que las compras hayan sido abonadas mediante tarjetas de crédito es conveniente comprobar si la tarjeta dispone de algún tipo de seguro que cubra este tipo de situaciones y, en caso afirmativo, demos traslado del hecho de forma inmediata a la entidad bancaria o a la aseguradora solicitando la oportuna indemnización.