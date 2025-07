Afectados por carreras ilegales de motos en Jerez: "La situación ha mejorado pero el ruido sigue siendo un problema"

Vecinos del entorno de García Caparrós en Jerez han mostrado su satisfacción por el óptimo resultado que está teniendo la colocación en batería de los aparcamientos en dicha avenida. Una intervención que el Ayuntamiento inició a primeros de julio con el objeto de reducir las carreras y exhibiciones ilegales de motos en la zona, denunciadas en infinidad de ocasiones por los residentes desde hace años, que incluso se plantearon demandar al Consistorio por incumplimiento de la normativa medioambiental. Asimismo, también se retiraron los bancos existentes frente a los edificios y antes de final de año se instalarán badenes de asfalto para limitar la velocidad de los vehículos.

"Es cierto que con estas intervenciones hemos ganado algo, son un primer paso aunque no es suficiente porque los vándalos siguen ahí. Es verdad que antes venían 15 motos en grupo y ahora van cuatro en fila india que pasan tres veces y se van. Era una solución necesaria, aunque todavía queda la instalación de badenes con los que ganaremos todavía un poquito más. Hemos reducido bastante el problema, aunque ahora parece que se reúnen más en la explanada", asegura el presidente de vecinos de la urbanización Las Bodegas, Carlos Varela.

Aun así, los afectados insisten en que Jerez "tiene una asignatura pendiente con el ruido. Nos gustaría saber cuántas multas pone la policía por ruido en la ciudad. No tenemos constancia de ninguna. Está claro que el Ayuntamiento no ataja el ruido y no sanciona. No son sólo vándalos los que generan ruido con sus motos, hay otra mucha gente que lo provoca. Sólo hay que darse un paseo por cualquier otra calle o avenida de la ciudad y el ruido que hacen algunas motos es insoportable. Esa es la verdadera batalla, sancionar el ruido".