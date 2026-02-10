Después de seis días, los internos del Residencial el Lago que se encontraban realojados en el Hospital San Juan Grande han podido volver a su entorno habitual y recuperar la normalidad en su residencia habitual en Arcos.

Ana, de 74 años, natural de Villamartín y residente en el Lago desde hace dos años, será la última en abandonar la habitación del hospital San Juan Grande donde ha permanecido realojada en espera de que amainara el temporal. Ella ha preferido esperar a que uno de sus hijos, que trabaja en Jerez, la recoja a la salida de sus ocupaciones laborales para recorrer, en su coche, los 35 kilómetros que la separan de la que ahora es su casa. “Padezco de asma y me mareo mucho, por lo que me siento más segura haciendo el viaje en el coche, con mi hijo”.

Todos sus compañeros han ido abandonando el hospital San Juan Grande a lo largo de la mañana de este martes, tanto en vehículos particulares como en ambulancias y autobús.

Mientras espera su llegada, viendo la tele, en calma y con paciencia que solo los años aportan, Ana señala que “nos vamos muy agradecidos por el trato recibido, porque nos hemos sentido acogidos como en nuestra casa, pero es verdad que estamos deseando volver a la tranquilidad de nuestras rutinas cotidianas y comprobar que todo sigue bien”.

Ana, madre de 11 hijos y viuda desde hace casi 30 años, tiene mil batallas de vida que contar de todo lo sufrido para sacar adelante a su prole. “Jamás pensé que, a estas alturas de mi vida, iba a tener que vivir otra aventura más. Afortunadamente todo se ha quedado en un susto, aunque también es verdad que tardaremos tiempo en olvidarlo”.