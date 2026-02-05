Mayores desalojados del lago de Arcos por el temporal son realojados en Jerez

Mayores de la Residencia Lago de Arcos han sido realojados en diferentes puntos de Jerez. Aunque en un primer momento se acondicionó espacio para ellos en el pabellón deportivo de Arcos, las características especiales de este perfil de población hacían inviable que pudieran dormir en camas de campaña. Por ello desde el Ayuntamiento de Arcos se pidió ayuda a los establecimientos sanitarios y socio-sanitarios de los alrededores.

El Hospital San Juan Grande es el centro sanitario que ha acogido a un mayor número de personas desalojadas, en concreto a diez, a donde han ido llegando a lo largo de toda la madrugada, trasladados desde Arcos en ambulancias. Para ello, el Hospital ha acondicionado, provisionalmente, varias habitaciones en la planta de cirugía.

Yolanda es la hija de Paquita, de 80 años, internada en la residencia de Arcos desde hace 3 años. “La noche ha estado llena de desasosiego. Sobre la 1 de la mañana nos llamaron por teléfono para avisarnos de que iban a desalojar la residencia y los primeros minutos estuvieron llenos de incertidumbre porque no teníamos la información exacta de dónde los iban a reubicar. Sobre las 2 conseguí reunirme con mi madre y debemos agradecer todas las atenciones que han recibido todos los mayores en todo momento, tanto por el personal de la residencia como por las personas que están participando en el plan de emergencias de Arcos. Es cierto que, en cuanto los mayores fueron llegando al pabellón, todos nos dimos cuenta de que el espacio no reunía las condiciones necesarias para alojar a estas personas con unas necesidades tan especiales, pero es de agradecer la gran respuesta del pueblo aportando mantas y alimentos”.

La noche ha sido larga también para Elisa, vecina de la Urbanización El Santiscal, que tiene alojada en su casa a su madre, encamada y con serios problemas de movilidad, y que estuvo acompañada por los bomberos de Arcos durante casi dos horas hasta que hubo un vehículo adaptado disponible para poder trasladarlas hasta el pabellón deportivo de Arcos: “Entre los equipos del 061 que se encontraban allí para recibirnos, estaba la doctora que atiende habitualmente a mi madre en casa y ella fue la que nos informó de la posibilidad de venirnos para el Hospital San Juan Grande”.

Ambas miran con preocupación hacia lo que está sucediendo actualmente en su localidad, pero al menos, y a pesar del cansancio por no haber dormido en toda la noche, ya tienen la tranquilidad de que sus respectivas madres se encuentran seguras y en un entorno confortable y adaptado a sus necesidades.