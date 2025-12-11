Qué hacer en Jerez este fin de semana: la Navidad brilla con villancicos, Belén Viviente, musicales, conciertos y zambombas

Exposición en la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio

La exposición 'Estatuando Enrique Hermoso' de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, inaugurada este pasado martes 9, seguirá abierta en la sede de la entidad (Plaza Adolfo Rodríguez, 4)hasta el próximo jueves 22 de enero de 2026.

Ciclo de charlas 'Conociendo el Rio Guadalete'

El Ciclo de charlas 'Conociendo el Rio Guadalete' continúa este jueves 11 de diciembre a las 18:30 horas con la conferencia 'Un río lleno de vida. Patrimonio ecológico. Flora y fauna', a cargo de José Manuel Soria Castaño.

El ponente es miembro de Ecologistas en Acción y de Sociedad Gaditana de Historia Natural. La entrada al acto, en el Museo Arqueológico de Jerez, es libre hasta completar aforo.

Conferencia sobre 'Gyotaku’, la técnica artística ancestral japonesa

DÚO Equipo Creativo, formado por los artistas Gabriela Diosdado Selma y Domingo Martínez González, ofrecerán este jueves, 11 de diciembre a las 19:30 horas, en la Academia San Dionisio (Calle Consistorio, 13), una conferencia sobre esta técnica artística ancestral originaria de Japón.

La técnica de Gyotaku es una solución muy interesante y sorprendentemente atractiva a la vez que lúdica, con unos indudables resultados demostrables que ofrecen una perfecta sintonía entre métodos tradicionales y planteamientos de máxima actualidad. La entrada será de libre acceso hasta completar el aforo.

Nochebuena con Alalá

La Fundación Alalá celebra el evento La Nochebuena con Alalá' este jueves 11 de diciembre en el teatro Villamarta a las 20:00 horas. El espectáculo contará con la participación de artistas como Ezequiel Benítez, Mara Rey, Manuel Heredia, Antonio Malena, Saray García, el coro Abuela María y la propia Fundación Alalá.

Los ingresos irán destinados a la entidad que, entre otros objetivos, apoya la integración social a través de la educación de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, potenciando la formación en valores y utilizando como herramienta de motivación la cultura, el arte y el deporte.

Las entradas oscilan entre los 18 y 30 euros y están disponibles en el siguiente enlace.

Presentación de 'Sorbos de Sacristía'

El libro póstumo del periodista y compañero de Diario de Jerez, Juan Pedro Simó, se presentará este jueves 11 de diciembre en la sede del Consejo Regulador (Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 2) a las 20:30 horas.

El ejemplar recopila los mejores artículos que escribió el que fuera redactor jefe de esta casa, tristemente fallecido en verano de 2024. El también periodista Pedro Ingelmo ha sido el encargado de recopilar y ensamblar todos aquellos artículos de temática jerezana y bodeguera.

Debate 'Derecho sanitario al final de la vida'

El Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal 8) acoge este jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas un debate sobre el 'Derecho sanitario al final de la vida' en el que intervendrá la asociación Derecho a Morir Dignamente. La entrada es libre hasta completar aforo.

Esta conferencia – coloquio pondrá encima de la mesa los retos actuales en la atención sanitaria durante la última etapa de la vida. El encuentro abordará cuestiones clave como la autonomía del paciente, las garantías legales, la dignidad en los cuidados paliativos y los procedimientos que regulan las decisiones médicas al final de la vida.

Exposición en el palacio Virrey Laserna

La Galería del Virrey en el Palacio Virrey Laserna (Calle Pozuelo, 8) celebra la inauguración de la exposición pictórica 'Sed misteriosas & Domecq Oblige' de los artistas Álvaro Altozano y Francisco Domecq. El acto está previsto este jueves 11 de diciebre a las 20:30 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 7 de enero.

Firma de libros de David Yuste y Olga Junquera

El escritor David Yuste estará presentando y firmando su libro 'Unas gotitas de felicidad' en la librería de El Corte Inglés de Jerez el viernes 12 a partir de las 10:00 de la mañana y lo hará con una dinámica más cercana y directa, charlando directamente con los clientes. El libro trata sobre Vladimir, un inmigrante rumano que vive junto a su hijo en el barrio obrero de Ciudad 70, en Coslada, al que llegó en busca de un futuro mejor.

El sábado 13 será el turno de Olga Junquera, que firmará ejemplares de su libro '20 días más cocinando con Pedro' en la misma librería de El Corte Inglés de Jerez. La escritora Olga Junquera Muñoz vuelve a emocionar con una obra donde cada receta se convierte en un abrazo y cada día en una nueva forma de amar. Con un estilo cercano, cálido y profundamente humano, Junquera fusiona gastronomía y sentimiento en un viaje literario que invita a saborear la vida a través del amor y la memoria.

Belen viviente

El XIII Belén Viviente del Colegio San Juan Bosco- Salesianas cobrará vida este viernes 12 de diciembre con dos representaciones previstas a las 12:30 horas y a las 18:00 horas en la plaza de San Lucas. También, en el mismo lugar, está programada la IV Zambomba Solidaria de la Hermandad de la Defensión en la que se habilitará una recogida solidaria de alimentos durante toda la jornada.

Charla 'La estirpe de Irene Adler: damas del misterio'

La Sociedad Literaria Sherlock Holmes organiza el viernes 12 de diciembre a las 19 horas, una nueva actividad dedicada a destacar el legado de las grandes creadoras del género detectivesco. La invitada es la editora, historiadora del arte y escritora María José Solano, que impartirá la conferencia 'La estirpe de Irene Adler: damas del misterio', una aproximación divulgativa y apasionante a aquellas autoras del siglo XIX y principios del XX que, pese a su calidad literaria, siguen siendo menos conocidas por el gran público.

El encuentro se celebrará en Coworking CyEC – Coworking Cultura y Empresa Cámara (C/ Sevilla 15). Debido al aforo limitado, se pide confirmación previa de asistencia.

Concierto de Navidad de la Academia San Dionisio

El tradicional concierto de Navidad organizado por la Real Academia San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras tendrá nuevamente como escenario la Catedral de Jerez, tras el éxito de los últimos años, repitiendo ubicación en el primer templo jerezano el viernes 12 de diciembre, a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El acto contará con la interpretación de los miembros del Conservatorio de Música Santa Cecilia de Chiclana, estando la dirección del mismo a cargo de Jesús Gundín Escalante, profesor de dicho Conservatorio de Música de Chiclana. El programa incluye temas como Adeste Fideles, Blanca Navidad y Campana sobre Campana, entre otros villancicos.

El musical flamenco de la zambomba de Jerez

El artista Pepe del Morao lleva al teatro Villamarta de Jerez el espectáculo 'Amor en la tierra' el musical flamenco de la zambomba de Jerez, "un viaje al pasado para llevar a la gente al futuro", explica su director artístico. La representación de este 'primer musical flamenco' propone un viaje al pasado para situarnos en Belén y vivir desde el flamenco el comienzo de una de las historias más grandes jamás contada. Apoyándose en una esmerada puesta en escena y un repertorio original realizado para la ocasión, este musical es uno de los espectáculos más novedoso y original del género navideño flamenco.

Hay previstas dos funciones, una el viernes 12 a las 20:00 horas y otra el sábado 13 a la misma hora. Las entradas tienen un coste de entre 25 y 39 euros, tanto el viernes como el sábado.

Miguel Marías presenta 'Otro Luis Buñuel'

El crítico e historiador de cine Miguel Marías presentará está sábado, 13 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en el Coworking Cultura y Comercio de Jerez sita en C/Sevilla 15 su obra más colosal, 'Otro Luis Buñuel'. Estará acompañado por el librero Adrián Otero de Librería El Laberinto.

"El mejor crítico de cine que he conocido. Porque Marías atesora la pasión de todos, su precisión y locura, el conocimiento y la memoria, la falta de pedantería y la persistencia, el humor, la imaginación y el exceso, pero, por si fuera poco, Marías cuenta además con algo innegable: ve el cine y lo escribe desde su dentro", así describe el cineasta José Luis Garci a Miguel Marías,

Taller infantil para decorar el árbol de Navidad

El Museo Arqueológico acoge la organización de una taller infantil denominado 'Barro y saturnalia. Decora tu árbol de Navidad', impartido por Albanta Educación.

Esta actividad está dirigida a menores de entre 7 y 12 años y comenzará a las 11:00 horas de este sábado 13 de diciembre en el Museo Arqueológico. El aforo es limitado por lo que se requiere reserva previa en el núimero de teléfono 956 149560

Cartero Real

El Cartero Real estará este sábado 13 de diciembre recogiendo las cartas para Sus Majestades los Reyes de Oriente en el parque del Retiro. La actividad se trasladará el Centro Social Blas Infante en caso de lluvia. De 11:00 a 12:00 habrá una animación infantil y de 12:00 a 14:00 el Cartero Real estará atendiendo a los niños.

Villancicos teatralizados

Este fin de semana continuarán los villancicos teatralizados a cargo de Entre Candela y compás con los siguientes horarios:

Sábado, 13 de diciembre: Pasacalle de 12 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13:30 horas Cabildo (Plaza de la Asunción)

Domingo, 14 de diciembre: Pasacalle de 12 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13:30 horas'Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

Sonata Navideña de Corales

La Coral Polifónica Capuchinos organiza, a beneficio de Proyecto Hombre, una Sonta Navideña de Corales esta sábado 13 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Las agrupaciones participantes son la Coral Polifónica de Voces Blancas “Serenata Roteña”, bajo la dirección de Francisco José Linares Varó, Coral Polifónica “Jaire” de Villamartín dirigida por Antonio Gutiérrez Rodríguez, Coro MiMus de Sevilla, bajo la dirección de Victoria Olimpia González Delgado, y Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, que actuará, bajo la dirección de Luis Fernando Vergel Egusquiza, acompañada de la pianista Carmen Romero Martínez y el percusionista Álvaro Elena Peña.

La entrada puede adquirirse bajo donativo de 10 euros en los siguientes puntos: Fundación Proyecto Hombre, Tfno. 956 18 32 74 Coral Polifónica Capuchinos, Tfno. 620 38 95 01 Lugar del concierto, media hora antes del comienzo.

Evento solidario en el Circuito de Jerez a beneficio de la Campaña Reyes Magos 2026

El Trofeo Aniversario 'Circuito de Jerez-Ángel Nieto 2025' se celebrará los próximos sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el citado trazado jerezano, y en cuyo programa de actividades figura la Jornada de Puertas Abiertas, de 9 horas a 14 horas, el sábado 13, así como el Rallye Social Reyes Magos 2026, el Campeonato de Andalucía de Slalom, tandas de coches 'súper-deportivos', carrera en pista Trofeo Social Reyes Magos 2026 y el espectáculo de vehículos realizando 'derrapes' en la zona exterior del trazado.

El Trofeo Aniversario está organizado por el Real Automóvil Club Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Consejo Local del Motor, Circuito de Jerez e Hispano Rácing y en sus distintos eventos cuenta con la colaboración de Drift Legends, las escuderías y clubes Timeatack, Escudería Ubrique, Oficor, Escudería Sur y Club Motosport Andalucía.

Las inscripciones siguen abiertas en la página web del club organizador: www.automovilclubjerez.es y el objetivo es superar los 34.000 euros que el año pasado se recaudaron para la Campaña de Reyes Magos, según ha recordado el presidente del Real Automóvil Club Jerez, Ildefonso Sánchez, coordinador del evento.