Qué hacer en Jerez este fin de semana: Teatro, música y una exposición canina

Las Niñas de Cádiz, durante la representación de la obra teatral La Reina Brava

Exposición "Reorganización: De lo que quedó al día de hoy. 1925-2025"

La exposición "Reorganización: De lo que quedó al día de hoy. 1925-2025" sigue abierta hasta el próximo 27 de febrero en los Claustros de Santo Domingo sobre la reorganización de la antigua y venerable Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias. Horarios: De martes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas por la mañana y de 18:00 a 21:00 horas por la tarde. Los sábados de 10:00 a 13:45 horas; lunes, domingos y días festivos, cerrada. La entrada es libre al público en general.

Conferencia sobre eclipses solares

La Agrupación Astronómica Jerezana "Magallanes", en colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural y la Fundación Starlight, ha organizado una conferencia sobre astronomía con el siguiente título: Los eclipses solares 2026, 2027, 2028. España bajo la sombra: historia, ciencia y observación extrema.

La ponente será Heike Mai, embabajadora de Starlight, y dará su charla en el Palacio Villapanés este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas.

La oradora pondrá al descubierto cómo la ciencia actual, desde la biología al estuido estratosférico, se prepara para estos eventos y revelará las claves para vivir al máximo la expreciencia astronómica más singular de la vida, los eclipses.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

Obra de teatro: La casa de Bernarda Alba

El grupo de teatro 'La Yerbagüena', un grupo de doce mujeres de la barriada de Torresoto liderado por Sebastiana López Gandulla, representará en una función de teatro la obra La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca en el IES Santa Isabel de Hungría.

La cita será este jueves 12 de febrero a partir de las 19:00 horas de la tarde.

Cata solidaria a beneficio de Madre Coraje

Bodegas Tío Pepe acogerá este jueves 12 de febrero, a partir de las 19:00 horas, la cata solidaria 'Entre amores y amorosos. El lado dulce del Jerez', una iniciativa benéfica que une vino, tradición y compromiso social.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la labor de la Fundación Madre Coraje, que desarrolla proyectos de cooperación y acción social en España, Perú y Mozambique.

La experiencia estará dirigida por Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, acompañado por su hija Silvia, asistente del enólogo.

III Jornadas de Estudios Andalusíes

Las III Jornadas de Estudios Andalusíes siguen celebrándose en el Museo Arqueológico de Jerez con el título Jerez Bajo los Almorávides: Una Ciudad en Transformación.

El evento se celebra hasta el viernes 13 de febrero con entrada libre hasta completar aforo.

Este jueves 12 a las 19:00 horas está prevista la conferencoa 'Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?, a cargo de Diego Bejarano Gueimúndez mientras que el viernes 13 Jorge Lirola dará, a la misma hora, la charla de clausura con 'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí'.

Para consultar la programación completa, pinche en este enlace.

Ensayo de la Chirigota ilegal de Jerez

La chirigota ilegal de Jerez, que este año lleva por nombre Todo por la patria (Elcano: El musical 2025) presentará su repertorio de cara a este Carnaval de 2026 e invita a un ensayo general este jueves 12 de febrero en la sala La Quemá (Plaza Quemada,5) a partir de las 21:30 horas.

Otra versión de La Casa de Bernarda Alba

La compañía Teatro Dioniso también presentará la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En esta ocasión, y bajo la dirección de Jaime Padilla, la pieza será puesta en escena este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en el Centro Social Blas Infante. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo

III Certamen Internacional de Tunas

El III Certamen Internacional de Tunas, con el título Jerez, tierra de vinos y organizado por la tuna de la universidad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez, se celebra este fin de semana del 13 al 14 de febrero. Participan seis tunas extranjeras, además de las tunas masculina y femenina de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez.

Programa:

Viernes 13 de febrero 17:30 horas - Recepción de Tunas. Claustros de Santo Domingo18.30 horas - Inauguración de la Exposición "Ecos universitarios: Siglos de Tuna en Cádiz". Claustros de Santo Domingo 20:00 horas - Ronda. Palacio de Villapanés

Sábado 14 de febrero 11:00 horas - Gincana de novatos. Plaza del Arenal 12.30 horas - Pasacalles Plaza del Arenal-calle Consistorio- Plaza Plateros 17:30 horas - Concurso de Tunas. Sala Compañía (apertura sala 17 horas)

Flamenco y títeres en La Gotera de Lazotea

La actividad escéncia regresa este fin de semana al teatro La Gotera de Lazotea con dos espectáculos de flamenco y títeres previstos este viernes 13 y el domingo 15 de febrero, respectivamente.

Por un lado, el guitarrista francés Camilo Garidou dará un concierto de flamenco que recorrerá la música gitana desde oriente a occidente. El tocaor propone un recorrido sonoro que comienza en las lejanas tierras del norte de la India, donde se cree que se originaron los primeros grupos gitanos, y que continúa a lo largo de Persia, el Imperio Otomano, los Balcanes y Europa Central, hasta desembocar en el sur de España, en la tierra que dio forma al flamenco: Andalucía.

El recital flamenco de Camilo Garidou está previsto el viernes día 13 a las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Por otro lado, la compañía jerezana La Gotera Azotea ofrecerá la obra de títeres 'Juanaca el de la Vaca', dirigida a un público infantil y familiar. El espectáculo comenzará el domingo 15 de febrero a las 12:30 horas. El precio de las entradas asciende a 7 euros y se pueden reservar vía whatsapp en el úmero de teléfono 614 330 883.

La soprano aragonesa Sabina Puértolas / Gemma Escribano

Recital lírico De bemoles... a sostenidas

El ciclo de lírica del teatro Villamarta sigue este fin de semana con el recital cómico lírico De bemoles... a sostenidas con la participación de la soprano Sabina Púertolas, el dramaturgo y actor Enrique Viana, el actor Carlos Roó y el pianista Miguel Huertas-Camacho.

El espectáculo incluye músicas de autores como Gounod, Verdi, Vives, Jiménez, Alonso… etc. La cita será este viernes 13 a las 20 horas. Los precios oscilan entre los 20 y los 36 euros, a la venta en este enlace.

Concierto de Storm

Los legendarios Storm, grupo sevillano pionero en nuestro país del hard rock, la música progresiva y el rock andaluz, actuarán este fin de semana en Jerez quince años después de su último concierto.

El concierto tendrá lugar este viernes 13 de febrero en La Guarida del Ángel a las 22:20 horas. Entradas: Anticipada: 15 euros más gastos de gestión a la venta en este enlace. En taquilla serán de 18 euros.

'La Pieza del Mes' con Eros y Ariadna

El Museo Arqueológico de Jerez sigue en febrero con la programación del ciclo 'La Pieza del Mes'. Es una iniciativa consolidada dentro de la agenda cultural de la ciudad que tiene como objetivo profundizar en el conocimiento histórico, artístico y material de piezas singulares vinculadas a su colección mediante conferencias impartidas por especialistas de reconocido prestigio.

La próxima se celebrará este sábado, 14 de febrero, bajo el título Eros y Ariadna. El amor llega al Museo, y estará a cargo de Carmen Sánchez Fernández, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid.

La conferencias, de carácter gratuito y acceso libre hasta completar aforo, se celebrarán a las 12:00 horas.

Exposición Internacional y Canina en Ifeca

La Institución Ferial de Cádiz (Ifeca), Palacio de Exposiciones Lola Flores de Jerez, acoge este fin de semana la Exposición Nacional Canina .del Campeonato de Andalucía el sábado 14 y la Exposición Internacional enmarcada en la Liga Autonómica el domingo 15.

El evento sirve de promoción de las razas caninas puras y la labor de concienciación sobre el bienestar animal de las mascotas.

Presentación del libro "Duermevela"

La Asociación Pie de Página celebra la presentación del libro "Duermevela" del autor Abelardo Linares este sábado 14 de febrero a las 12:00 horas en el colegio Miguel de Cervantes. El acto será dirigido por Juan Lamillar y estará amenizado por Santi Álamo, María del Mar Fernández y Nadia Rincón. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Presentación del libro Gozos y abismos de la vidad humana. Diálogos cruzados con kierkegaard

El Palacio de Villapanés acoge la presentación del libro Gozos y abismos de la vida. Diálogos cruzados con Kierkegaard del autor Ángel Viñas Vera.

El escritor conversará Francisco Piñero, párroco de los Sagrados Corazones (Sevilla) y Raquel Carpintero (profesora de la UNIR).

El acto está previsto este sábado 14 de febrero a las 12:30 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación del libro "Morante, punto y aparte"

El periodista, y televisivo, Rubén Amón presenta este sábado 14 de febrero su libro Morante, punto y aparte en los Claustros de Santo Domingo a partir de las 19:00 horas con la introducción de Paco Reyero.

Sinopsis: Razones y sin razones por las que el mejor torero que hemos visto se convirtió en fenómeno de masas, en ídolo contracultural y en representación artística extrema. Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden. La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Obra de teatro: La Reina Brava

La Reina Brava es la nueva producción de Las Niñas de Cádiz, un drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencia del viejo romancero castellano.

"Una nueva vuelta de tuercas a los clásicos, sin perder nuestra esencia", avisa la compañía teatral gaditana integrada por Alicia Rodriguez, Ana López Segovia, Rocío Segovia.

Sinopsis: Esta es la historia de un magnicidio. El asesinato de una reina a la que todos odian pero a la que nadie se atreve a enfrentar cara a cara.Solo una madre, movida por el ansia de venganza, será capaz de saltarse todas las normas, dando muerte sin ningún tipo de misericordia a la mujer que ha destrozado la vida de su hija. Luego vendrán el revuelo, la conmoción, un juicio vergonzante en el que todos miente, y una implacable condena al olvido.

La obra tendrá dos pases este sábado 14 de febrero , uno a las 18:00 y otro a las 21:00 horas. Los precios para cada una de las funciones, la primera y la segunda, tienen un precio único de 12 euros.