Y tras las borrascas, los legendarios Storm descargarán su eléctrico hard rock en Jerez

Se dice que después de la tempestad viene la calma, pero en este caso concreto, después de las borrascas, a Jerez de la Frontera llegará la tormenta.

No se asuste, el anticiclón y el buen tiempo asoman la cabeza este próximo sábado. Y, para celebrarlo, nada mejor que una buena descarga 'eléctrica' de los legendarios Storm, grupo sevillano pionero en nuestro país del hard rock, la música progresiva y el rock andaluz.

La manida etiqueta de mítica no es, en este caso baladí, no en vano, el grupo que lideran los hermanos Ruiz Genil se convirtió en una de las bandas pioneras en nuestro país del hard rock y la música progresiva.

Todo comenzó en la barrio sevillano de San Jerónimo a finales de los años 60 cuando los gemelos Ángel (voz y guitarra) y Diego (batería y voces) se juntaron con su primo Luis (teclados) y José Torres (bajos) para dar rienda suelta con Los Tormentos a un género que ya estaban popularizando bandas de la talla de Deep Purple, Led Zeppelin y Atomic Rooster.

Tras foguearse en su ciudad y otras ciudades andaluzas, su mánager José Luis Fernández de Córdoba decide llevarlos a Madrid con vistas a lanzarlos al mercado del rock nacional y con The Storm, ya en inglés, como tarjeta de presentación.

En la capital graban su álbum de debut, el homónimo The Storm (Basf, 1974), cantado en un inglés mejorable, de corte psicodélico y con abundancia de temas instrumentales como "Un señor llamado Fernández de Córdoba", "Crazy machine" y "Experiencia sin órgano",

El disco fue bien acogido por la crítica y el público por su fuerza y vitalidad así que, como premio, fueron elegidos para abrir el concierto de (nada menos) Queen en su única actuación en España en 1974. Fue en Barcelona con motivo de la gira Sheer Heart Attack y, tras presenciarlos, los integrantes de la banda inglesa comentaron entre ellos: "Ahora qué hacemos nosotros para superar esto".

De hecho, Freddie Mercury y su mánager intentó ficharlos como teloneros para dicho tour por Europa.

Tras un descanso forzado por el cumplimiento de la mili y un ligero cambio de bajista en la formación (Pedro García por José Torres) Los Storm graban su segundo elepé en 1979. “El día de la tormenta (Edigsa) en los estudios Sonoland de Madrid.

El cuarteto se disolvió en 1981 con temas pendientes de grabación. En 2004 se reunieron tras el fallecimiento del teclista Luis Genil con tres conciertos exlusivos en su honor y los hermanos Ruiz y Pepe Torres deciden retomar la actividad con una nueva etapa con el joven organista Manuel Muriel.

En 2014, ya con el nuevo bajista Jose Ramón Torres en sus filas, editan Trilogía con recopilatorio con nuevos temas. El tercer LP de los sevillanos se lanza en 2019 con "Cyber Dream", al que sigue un doble en directo en 2020, el 'Storm live'.

El quinto y último trabajo hasta la fecha llega con Eternal Youth (5 Lunas, 2025) con la colaboración de Manuel Martínez, cantante de Medina Azahara y Dani Escortell, bajista en Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Precisamente, la edición de Storm Forever, un doble cd+ dvd grabado en diciembre de 2024 en San José de la Rinconada, y editado por su sello discográfico 5 Lunas, que cumple el séptimo aniversario de su fundación, es la excusa que los trae quince años después de su última actuación a Jerez de la Frontera.

Y bueno, que es una de las bandas más grandes que ha dado la escena del hard rock progesivo de este país en toda su historia. Ya que como su promotora destaca "No es solo un concierto. Es un reencuentro una celebración y una oportunidad única de vivir el rock en directo como se hacía antes: con cercanía, energía y de verdad".

Día, hora y precio de las entradas del concierto de Storm en Jerez

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026.

Lugar: La Guarida del Ángel (Porvenir, 1 - Jerez de la Frontera)

Apertura de puertas: 22.00 horas

Inicio del concierto: 22.30 horas

Entradas: Anticipada: 15 euros más gastos de gestión a la venta en este enlace. En taquilla serán de 18 euros.