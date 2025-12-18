Qué hacer en Jerez este fin de semana: Desde villancicos escolares a la Caravana Motera Solidaria

Final concurso escolar de villancicos

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Jerez y Cátedra de Flamencología de Jerez organizan la final del concurso escolar de villancicos este jueves 18 de diciembre a partir de las 18:00 horas de la tarde en los Claustros de Sabto Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Esta iniciativa, llamada a promover el villancico tradicional entre las nuevas generaciones, cuenta con dos categorías de participación: Educación Primaria y Educación Secundaria-Bachillerato, y en ella participarán un total de siete centros educativos de la ciudad.

Así, en la categoría de Primaria se han inscrito los colegios Isabel La Católica, CEIP San José Obrero, Alfonso X El Sabio y Las Salesianas Don Bosco. Por su parte, en la categoría de Secundaria-Bachillerato lo harán el IES Santa Isabel de Hungría, el IES Sofía y el IES Elena García Armada.

Fallo del Certamen Literario "Glosa poética de Navidad"

La Fundación Caballero Bonald y la Asociación de Belenistas de Jerez comunicarán este jueves 18 de diciembre el fallo del Certamen Literario "Glosa poética de Navidad".

Durante el acto en la sede de la fundación (Calle Caballeros, 17) se dará lectura al poema ganador y los pomeas finalistas. Además, está prevista la actuación del coro de la Asociación Efecto Huella. Durante la convivencia se servirá una copa de jerez y anís así como dulces navideños por cortesía de la Fundación Bonald y el Tabanco El Pasaje.

La cita será a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Conferencia 'Tensiones y oportunidades en la geografía del turismo andaluz'

La Real Academia de San Dionisio acoge este jueves 18 de diciembre la conferencia titulada 'Tensiones y oportunidades en la geografía del turismo andaluz' a cargo del catedrático de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, Manuel Marchena Gómez.

La presentación del conferenciante estará a cargo del presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, José Ignacio Castillo Manzano. El acto tendrá lugar en la sede de la Academia, calle Consistorio, 13 a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.

Espectáculo 'Jerez Flamenca Navidad'

El grupo 'Jerez, Flamenca Navidad' presenta su espectáculo "Juerga de Nochebuena", dedicado a la memoria dde Antonio Gallardo, con coplas de Nochebuena por bulerías al más puro estilo jerezano en el que los barrios de Santiago, La Plazuela y La Asunción se unen para cantarle al Niño Dios.

Cuenta con Diego Carrasco y Enrique El Zambo como artistas invitados y con la participación, entre otros, de Rafael El Zambo, Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Javier Peña, Jesús Medrano, Rosario Heredia, Malena Soto, Saira Malena, Rocío Valencia, Sandra Rincón, María del Bastián.

El espectáculo arrancará este jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas. Las entradas tienen un coste de entre 23 y 35 euros y están a la venta en este enlace.

Espectáculo 'El camino de Jesús de Nazaret'

'El camino de Jesús de Nazaret', de Proyecto Arte en Santiago', más que un Belén viviente, más que un musical es la historia de Jesús del pesebre a la cruz.

Es un espectáculo donde se aúnan interpretación textual, expresión corporal y musical que ofrece escenas significativas de la vida de Jesús.

El elenco de jóvenes intérpretes está liderado Lidia María Jaime y ofrecerán tres pases los días viernes 19 de diciembre a las 18:00 y 20:00 horas; y el domingo 21 a las 12:30 horas en la sala El Espejo (Calle Marqués de Cádiz, 56).

Las entradas son gratuitas, tras el espectáculo se podrá realizar un donativo que irá íntegro a los actores y actrices participantes.

Pepe Basto, junto a una de las obras que se podrá ver en su muestra de fin de año.

Exposición de Pepe Basto

Como es tradición cada Navidad, y ya van 25, el artista jerezano Pepe Basto presenta su exposición fin de año. Será este jueves, 18 de diciembre, a las 20 horas, en el estudio del autor, ubicado en la plaza del Arroyo, 39. La muestra se podrá visitar hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 11,30 a 14 horas; y de 18 a 20,30 horas. Sábados y 5 de enero, de 11,30 a 14 horas.

Pepe Basto abre así su estudio a los ciudadanos para "despedir el año con un poco de arte y mostrar todo lo que he ido trabajando en los últimos 12 meses", apunta el artista.

Cuento de Navidad con Teatro Estudio Jerez

El clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens será adaptado este fin de semana por Teatro Estudio Jerez en la sala Compañía. Las funciones programadas son las siguientes: Viernes 19 a las 20:00 horas y sábado 20 a las 12:00 horas y las 18:00 horas. La entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo Farrucos y Fernández en familia

'Farrucos y Fernández en Navidad en familia' cuenta con la dirección artística de Antonio Fernández Montoya 'Farru' y propone una reunión en familia a través de la música, y por supuesto el baile cante y guitarra flamenca. En esta edición se rescata los momentos más entrañables de nuestra tradición navideña. De abuelos a padres e hijos en un legado moral y musical que hace repaso por cada uno de los sentimientos más puros de cada ser. "¡Luz, magia, esperanza y alegría son el motor de este show!", exclaman sus organizadores.

Al baile participan Antonio Fernández 'Farru', Rosario Montoya 'Farruca' y Manuel Fernández 'Carpeta' acompañados de una decena de artistas. La cita será este viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas. Las entradas oscilan entre los 27 y los 39 euros y están a la venta en el siguiente enlace.

Concierto de Navidad de la coral Mateo de Bascio

La coral Mateo de Bascio ofrecerá un concierto de navidad a favor de la Asociación Mujeres Mastectomizadas AMMA Jerez este viernes 19 de diciembre a partir de las 20:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La entrada constará de un donativo de seis euros.

La compañía jerezana De milagro teatro durante la representación una versión "muy libre" de Los Ciegos, del dramturgo belga Maurice Maeterlinck

Teatro en la sala La Quemá

La Sala La Quemá (Plaza Quemada, 5 ) acoge este viernes 19 la obra de teatro Los Ciegos del dramaturgo belga Maurice Maeterlinck y que pondrá en escena la nueva compañía De milagro teatro, dirigida por Gaspar de la Zaranda. La función, que dura unos 60 minutos, arrancará a las 21:00 horas y la entrada consta de un donativo cultural de 10 euros. Se permiten reservas vía whatsapp en el número de teléfono 676 758 188

El reparto está compuesto por Carlos Cabra, Ana Oliva, María Duarte y Iosune Onraita

Sinopsis: Doce actores son convocados para ensayar Los Ciegos de Maeterlink. Sólo cuatro de ellos llegan al encuentro. Nada saben del resto de compañeros ni del director. Como coro trágico deambulan perdidosen la escena alrededor de un libreto inacabado. Personajes invidentes, sin nombres propios, que tratan de hacer visible lo invisible se preguntan ¿por qué seguimos aquí? Pobres individuos, esos actores abandonados del panorama teatral, que reclaman hasta el final, cuando caiga entre cenizas el telón, una ofrenda de amor al Teatro.

Concierto de Navidad de Piano clásico

Los Claustros de Santo Domingo acgeon un Concierto de Navidad de piano clásico este sábado 20 de diciembre a partir de las 11:00 horas. La entrada libre hasta completar aforo.

III Conciertos antes de Navidad

La visera exterior tecahda del palacio de deportes de Cahpín acoge este sábado 20 de diciembre la tercera edición de Conciertos antes de Navidad con jugoso cartel conformado con las siguientes bandas: Narco, Boikot, sons of Aguirre & Scila, Strawberry Hardcore, Loncha Velasco, Laura XDSK, Mügre y Komando Garum Band (KGB). Además de las actuaciones de los grupos en directo, hay prevista una zambomba y 500 raciones gratis de un guiso popular. Hay parking gratis para vehículos, campers y autocaravanas. También hay disponible un servicio de restauración, guardaropa solidario y mercadillo.

Toda la información disponible en el siguiente enlace. Las entradas cuestan 35 euros más 4 euros por gastos de gestión a la venta en esta página web.

Cartero Real

El Cartero Real seguirá recogiendo las cartas de los más pequeños de la casa este sábado 20 de diciembre a partir de las 11:00 horas en la plaza dse la Merced. De once a doce de la mañana habrá animación infantil y de 12:00 a 14:00 horas se recogerán las cartas.

Villancicos teatralizados

Los villancicos teatralizados del grupo Entre candela y compás siguen este fin de semana con estos horarios:

Sábado, 20 de diciembre: Pasacalle de 12 a 12.30 horas de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13.30 horas Cabildo (Plaza de la Asunción).

Domingo, 21 de diciembre: Pasacalle de 12 a 12.30 horas de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal Representación de 13 a 13.30 horas Puerta del Ayuntamiento de Jerez.

Lunes, 22 de diciembre Pasacalle de 17.30 a 18 horas de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal Representación de 18.30 a 19 horas Representación de 19.30 a 20 horas Puerta del Ayuntamiento

Los Camellos Reales descansarán en el Zoobotánico junto al Emisario Real 'Asad'

Un año más el Emisario Real "Asad" vendrá acompañado de los Camellos Reales para descansar en el Centro de Conservación de la Biodiversidad. El evento está previsto este sábado 20 de diciembre a partir de las 12:00 horas del mediodía y hasta las 14:00 horas. Podrás dejarle tu carta desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 (excepto el 25 y 1) y recibirás un recuerdo.

Las actividades pueden sufrir variaciones o cancelaciones debido a las inclemencias meteorológicas u otras circunstancias ajenas al Zoobotánico. Cualquier modificación se publicará en nuestras redes sociales.

Espectáculo Navidad de Lebrija a Jerez

Rehalar producciones presenta un elenco de artistas procedente de Lebrija y de Jerez de la Frontera, que cantará coplas flamencas de Navidad dando comienzo a la fiesta más popular y participativa de esta zona: las famosas Zambombas.Dos ciudades que son de las que más han aportado al mundo del flamenco y las cuales están muy unidas ya que tradicionalmente muchos gitanos lebrijanos se vinieron a vivir a Jerez en épocas pasadas.

Cuenta con la dirección artística de Rafael Agarrado Pantoja y la participación, entre otros, del cante de José Valencia, Coral de los Reyes, David Carpio, Anabel Valencia, y con el piano flamenco Rosario Montoya “La Reina Gitana”.

El espectáculo está previsto este sábado 20 a las 20:00 horas. Las entradas oscilan entre los 25 y los 36 euros y están a la venta en este enlace.

Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música ofrece un concierto de Navidad este sábado 20 a las 20:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mercado de arte en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez albergará los domingos 21 de diciembre y 4 de enero, de 11,30 a 20,30 horas, un mercado de arte con obras de las artistas Serena Fortín (escultura), Alhi Prieto (pintura y escultura), Candela Campuzano (cerámica), Cañete Pozo (pintura) y Dora Moth (pintura).

Caravana Motera Solidaria

La XXII edición de la Gran Caravana Motera Solidaria que se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 11 horas, dentro de la programación navideña de actos benéficos de recogida de alimentos y juguetes del Consejo Local del Motor.

Este año la Gran Caravana Motera Caravana intentará rodear la Plaza Belén con las motocicletas estacionadas en batería, un reto que los moteros y moteras de Jerez hacen a la empresa El Motorista. De superarse la prueba, El Motorista donará un cheque para para la campaña de recogida de juguetes y alimentos de los clubes de esta federación que irán destinados a comedores sociales y entidades benéficas.

La Gran Caravana Motera Caravana recorrerá el próximo domingo 21 de diciembre durante unos 40 minutos un circuito urbano de unos 13 Km. kilómetros por las calles de la ciudad con el siguiente recorrido: plaza Belén (salida Calle Barranco), plaza del Arroyo, Calzada del Arroyo, calle Ermita de Guía, avenida de Sanlúcar, calle Alcubilla, avenida de Torresoto, calle Muleros, calle Juan Moneo El Torta, calle Manuel Moneo, plaza de Madre de Dios, rotonda del Minotauro, avenida Nuestra Señora de la Paz, avenida de la Universidad, rotonda Monumento al Toro, avenida de Arcos, rotonda Motero Alado, avenida Fernando Portillo, avenida de Europa, rotonda de los Caballos de Colores, Paseo de Sementales, avenida del Ejército, rotonda Álvaro Domecq, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, calle San Juan Grande, calle Guadalete, calle Ponce, calle Ancha, calle Merced, calle Cristal, Ronda del Caracol, Cuesta de Chaparra, calle Ermita de Guía, avenida de Sanlúcar, calle Alcubilla, calle Puerto, calle Armas, plaza Monti y llegada en Alameda Vieja.

Concierto 'Un juguete nuevo, una entrada'

La Joven Camerata Jerezana ofrece un concierto benéfico este domingo 21 de diciembre a las 18:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La entrada estará disponible de forma gratuita a cambio de un juguete.