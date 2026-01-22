El restaurante de Jerez que cumple los deseos de los clientes: "El único calamar relleno del centro" y 400 referencias de vinos

En el centro de la Jerez, Capital española de la Gastronomía 2026 se puede encontrar de todo (o casi, como dice un famoso anuncio). Cualquiera puede disfrutar del vino, plato o dulce que se le antoje o vivir experiencias gastronómicas de lo más variadas con catas de todo tipo, visitas a viñas, bodegas, tabancos con espectáculos y un largo etcétera. Y desde finales de noviembre, por fin, se puede degustar el calamar relleno en uno de sus establecimientos ubicados en el corazón de Jerez: Botagorda.

En poco más de un año, este singular restaurante, que ocupa los 240 metros de un local decorado con encanto en la céntrica plaza Vargas, se ha convertido en uno de los imprescindibles para los amantes del vino y de los bocados exquisitos. Se presenta como "un rincón único para disfrutar de más de 400 referencias de vinos cuidadosamente seleccionados de todo el mundo y del marco de Jerez, combinados con una excelente carta de comida".

Una de las mesas de Botagorda, en el centro de Jerez.

El lugar resulta de lo más acogedor conserva el suelo original y algunas paredes que le aportan solera. Cuenta con una pequeña terraza en la entreada, un primer salón de mesas altas y sillas cómodas fernte a la barra. A continuación, disponene de otro salón con unas seis mesas bajas, con paredes repletas de una gran variedad de botellas de vino, muchos de ellos de la tierra. Al fondo, se encuentra una pequeña sala privada, que se puede reserva para celebraciones y catas, con su propio aseo privado.

Bikini del restaurante BotaGorda, en el centro de Jerez.

En Botagorda han confeccionado una carta con platos de la zona y fusión de otras gastronomías con un toque jerezano, y una vinoteca que completa una experiencia para un maridaje perfecto. Quesos de la provincia de Cádiz, una tortilla cremosa con salsa brava, ensaladilla de ahumados, buñuelos de carne al toro bravo, anchoas sobre pan de cristal son algunas de las exquisiteces que preparan. De la abacería propia destacan los mejillones en escache y los berberechos al ajillo, donde se moja su delicioso pan.

Desde finales de noviembre de 2025, Botagorda ha demostrado una vez más que toma buena nota de lo que demanda la clientela, y es por ello que preparan el único calamar relleno que se puede encontrar en el centro de Jerez. "Lleváis mucho tiempo pidiéndolo y, por fin, lo hemos hecho realidad, así que, cualquier día que vengáis vais a poder disfrutar de este pedazo de plato", afirman en el vídeo compartido en redes en el que anunciaban la inclusión de esta novedad.