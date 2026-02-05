Qué hacer en Jerez este fin de semana: planes para escapar de la lluvia

Una de las obras pictóricas que expondrá el artista Pepe Carretero en Jerez

Exposición de Pepe Carretero

El pintor manchego Pepe Carretero inaugura este jueves 5 de febrero la exposición La Vida Abierta en la sala La Pescadería de Jerez a partir de las 19:00 horas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo sábado 14 de marzo.

Carretero, además de pintor es poeta, y ya ha participado en numerosas exposiciones colectivas, y obtenido varios premios en concursos nacionales e internacionales.

Sus obras nos introducen en un mundo personal y único, donde convergen formas realistas tradicionales dentro de una figuración europea que siempre nos sorprende por su peculiaridad. Trabaja con momentos oníricos y autobiográficos, rescatando de su memoria instantes que son recordados como mágicos, telúricos, acogedores y al mismo tiempo cerrados, inquietantes y conmovedores

Abre la muestra 'De tiempo, agua y silencio'

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 5 de febrero, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'De tiempo, agua y silencio' de la artista Isabel Ortuño. Se podrá visitar hasta el 27 de febrero, en horario de mañana, de martes a viernes, de 10.30 a 13 horas, y en horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20.00 horas.

Obra de teatro: Los lunes al sol

El teatro Villamarta ofrece este próximo viernes 6 de febrero la representación de la obra de teatro Los lunes al sol, basada en la película de Fernando León de Aranoa y con guió original del director madrileño y de Ignacio del Moral."

Los lunes al sol nos muestra de manera realista y conmovedora las luchas diarias, la frustración y la desesperanza que nos encontramos al intentar encontrar trabajo en un mercado laboral competitivo y en constante cambio. Cómo la falta de oportunidades y la presión social afectan las relaciones personales, la autoestima y la esperanza de un futuro mejor.

Cuenta con un amplio reparto de actores entre los que destacan Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo Fernando Cayo y César Sánchez.

La función está prevista este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas. Las entradas cuestan 22 euros y están disponibles en este enlace.

Actuación en la Peña La Bulería

La Peña La Bulería, dentro de su ciclo Invierno Flamenco en La Bulería, acoge una actuación este viernes 6 de febrero a partir de las 22:00 horas con los siguientes artistas: Jaime Candié al cante, Miguel de Morrete a la guitarra y Patri Manes al baile. La entrada es libre hasta completar aforo. Se pueden hacer reserva de mesas para poder presenciar el espectáculo. Más información y reservas en WhatsApp tfno. 640718521 . Apertura de puertas a las 21:00 horas.

Concierto de Rey de Copas

Fernando García, líder del mítico grupo jerezano de los años 80 Rey de Copas, ofrecerá un concierto en La Guarida del Ángel este próximo viernes 6 de febrero a partir de las 22:00 horas. Rey de Copas se hizo extremadamente popular hace ya casi 40 años con la canción Frontera del ensueño, del que se llegaron a grabar 27 versiones destacando la del dúo inglés Soft Cell.

El combo jerezano se formó a mediados de la década de los 80 por Fernando García (voz y guitarra acústica) e Ismael Yerga (órgano y piano), completando la alineación Ignacio Fernández (guitarra flamenca) y Fernando López (batería). En 1987 grabaron su LP homónimo con ocho temas. Dos años después lanzaron 'Amores por bandera' con la canción que los catapultó a la fama. El grupo se disolvió poco después de publicar en 1993 su último trabajo Reservado para la pasión.

Sin embargo, Fernando García retomó las riendas reformando el conjunto y grabando en 2016 Toca la vida con Avispa Music.

El concierto en La Guarida del Ángel (Porvenir, 1) está previsto el viernes 6 a las 22:00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 12 euros mas gastos de gestión. Se pueden adquirir aquí.

Concierto gratuito de Terral

La banda malagueña de rock Terral (Rincón de la Victoria, 2015) ofrecerá un cocncierto gratuito este viernes 6 de de febrero a partir de las 22:30 horas en la sala Jazz Club (Calle Chapinería,3) .

Terral es un trío integrado por Manu Guerra, Sergi Méndez y Adri 'Indio', que ha editado ya tres trabajos discográficos ¿Dónde Está Mi Casa?, publicado en 2015, y Ciclónn en 2019 y El Club De Los Perseguidos Infames, un ep de 2023.

Antología poética de Abelardo Linares

La Asociación Cultural Pie de Página organizará para este sábado, 7 de febrero, a las 12 horas, en el colegio Miguel de Cervantes de Jerez, un acto con una figura fundamental de nuestras letras, Abelardo Linares.

Escritor, bibliófilo y fundador de la prestigiosa editorial Renacimiento, Abelardo Linares encarna como pocos la pasión integral por el libro: desde que se escribe hasta que se vende, pasando por su edición.

En esta cita presentará su antología poética Duermevela (5º libro de la Colección Pie de página) una obra que recorre su trayectoria vital y literaria e incluye, como gran aliciente, una selección de poemas inéditos. El autor estará acompañado por el escritor y poeta Juan Lamillar.

III Edición de Los Balcones de Lola

Si las lluvias no lo posponen de nuevo, este sábado 7 de febrero se retoma la actividad Los Balcones de Lola, que este año cumplen su tercera edición. Las horas previstas con cada uno de los artistas y los emplazamientos serán los siguientes: 12.00 horas: Balcón del Palacio de Villapanés. Actuación: Ismael de la Rosa y María Carrasco 13.30 horas: Balcón del Ayuntamiento en la calle Consistorio Actuación: María Terremoto 14.00 horas: Puerta del Ayuntamiento calle Consistorio Brindis Jerez Capital Gastronómica 2026. La entrada es libre.

Concierto de Amancio Prada en Jerez

El cantautor leonés Amancio Prada ofrecerá este próximo sábado 7 de febrero, a las 20:00 horas, en el Teatro Villamarta, un concierto dentro de su gira 'Libremente. 50 años en escena'.

Prada (Dehesas, León, 1949), como compositor e intérprete, ha tenido siempre una base literaria que, a lo largo de su discografía, ha ido conformando un recorrido antológico por la lírica peninsular, desde las Cantigas de los primeros trovadores galego-portugueses (Ss. XII y XIII), pasando por el Romancero, Juan del Enzina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro.

Ha incorporado además autores contemporáneos como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Luis López Álvarez, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre, y del propio Amancio Prada.

El precio de las entradas oscila entre los 20 y 36 euros y se pueden adquirir en el siguiente enlace.

Concierto tributo a El Último de la Fila

Los seguidores y nostálgicos de mítico grupo catalán El último de la fila pueden disfrutar de uno de los mejores tributos que hay en la zona gracias a 'Los Hombres Rana'.

El concierto está previsto este sábado 7 de febrero en La Guarida del Ángel a las 22.30 horas. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y 12 en taquilla.