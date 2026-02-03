Estas son las mejores pizzerías de Jerez, según los usuarios: "Las pizzas no están buenísimas, sino tremendas"

La Capital Española de la Gastronomía 2026 bien podría ser 'capital internacional', dado que, sus numerosos establecimientos brindan platos típicos de otros países o con influencias culinarias de distintas partes del mundo. La gastronomía italiana cuenta con una amplia representación de restaurantes en Jerez. Uno de los platos más populares, con la que algunos cosechan una gran reputación es la pizza. A continuación, te ofrecemos un listado con las seis pizzerías mejor valoradas por los usuarios en Google. Entre ellas, hay pizzas napolitanas, elaboradas por sicilianos y pizzas al más puro estilo americano; grandes restaurantes y otros muy pequeños para desgracia de su fiel clientela.

Pizzería Mago (4,8)

Esta pizzería se encuentra en avenida José Manuel Caballero Bonald, 8. Elaboran pizzas napolitanas completamente artesanales, con productos italianos. Realizan pedidos por Just Eaty se puede recoger. Emplean un toque de Aceite de Oliva Virgen Extra en el cornicione (borde) de sus pizzas para hacerlas aún más sabrosas. Una de sus imprescindibles es la pizza de pistacho y burrata. También elaboran exquisitos postres y otros platos como el ragú. Recomendable reservar mesa, pues el local es muy pequeño, y no ir con prisas, ya que, se preparan en el momento. "Te vas con la sensación de que has comido pizzas de verdad. Ambiente muy positivo y un servicio súper agradable. Encantado con la experiencia, voy a volver sin ninguna duda", comenta Alberto, uno de sus clientes. "Le pongo 5 estrellas porque no puedo ponerles más. Restaurante familiar para cenar, las pizzas son espectaculares, de las mejores que he probado napolitanas. La carbonara es otro nivel y el bowl de boloñesa es impresionantemente rico", asegura Nerea en una reseña.

La Mafia se Sienta a la Mesa (4,7)

El local jerezano de este establecimiento ubicado en avenida Andalucía, 105, cuenta con una espectacular decoración y una carta que recoge lo mejor de la gastronomía italo-mediterránea. Además de una veintena de pizzas, preparan una amplia selección de pastas, salsas y platos típicos, como carpaccio o risotto. Se sirve de los ingredientes típicos del Mediterráneo, muchos de ellos con Denominación de Origen italiana. Sorprenden también por sus postres, desde el clásico tiramisú con receta tradicional, hasta la jugosa torrija de brioche caramelizada con helado de vainilla. Envían pedidos a domicilio con glovo y Just eat. "El servicio, tanto como la comida, espectacular, recomendamos los caramelos de morcilla, la pizza veneciana y la tarta de queso", dice una de las 1.600 reseñas sobre este restaurante.

Pizza Domi (4,9)

En el número 105 de la avenida Andalucía se encuentra este establecimiento, el mejor valorado en Google cuando preguntas por pizzas en Jerez. Una vez que pruebas estas pizzas, repites y te conviertes en cliente habitual, según sus fieles. Sus pizzas se caracterizan por una masa fina, casera y los ingredientes son frescos. El resultado es una deliciosa pizza con la que sientes que estás comiendo auténtica comida. La relación calidad/precio "es inmejorable". Los pedidos son sólo para recoger (no se puede comer alli), por tanto, resulta aconsejable pedir por teléfono antes de ir. "Pizza artesanal riquísima con ingredientes de calidad. Y Domi muy amable y profesional. Si vives o estás de paso por Jerez no dejes de probarla!", dice una de sus clientas asiduas.

Slice of New York Pizza Jerez (4,7)

James Bem llegó a España donde extrañaba la pizza neoyorquina. Entonces, este norteamericano, originario de Nueva Yorkpuso en marcha un negocio, Slice of New York Pizza, entre los que se encuentra el de Jerez, ubicado en la avenida Jose Manuel Caballero Bonald, 3. Cincuenta centímetros de pizzas, cuya masa es elaborada por ellos, y los productos son frescos: las patatas fritas, las salsas, utilizamos ingredientes frescos, el peperoni es de verdad... "No es una pizza más", afirma James.

Pizzería Italianissimo (4,6)

En la zona norte de Jerez se encuentra esta pizzería, concretamente en calle Contadora, 5. Cuenta con un establecimiento pequeño. Su especialidad son las pizzas, pero también preparan otros riquísimos platos italianos. Dispone de una pequeña terraza con unas pocas mesas altas, y es autoservicio, aunque el lugar no deja de tener encanto. "Las pizzas no están buenísimas, sino tremendas!! He probado distintas pizzas italianas por distintas zonas geográficas, y puedo asegurar que tan buenas como éstas, pocas o ninguna. Una buena fermentación, ingredientes de calidad y un pizzero con unas manos de Dios. A esto le añades un trato cercano, atento y amable, y obtienes un lugar para comer de 10. Entre nuestras favoritas están: Ponte Sisto, La familia, Lupo Fabrizio", reseñan.

Il Siciliano (4,6)

En calle Porvera se encuentra este trocito de Sicilia. Se trata de un restaurante italiano inagurado en 2023. Su carta deleita a los comensales con las tradicionales y deliciosas pizzas, así como con platos de pasta, por supuesto. Lo que lo hace muy diferente son otras recetas de la isla siciliana que raramente hallarás en otro restaurante. El interior del establecimiento resulta de lo más acogedor y la atención de su personal es sobresaliente. "Restaurante auténtico italiano, y cuando digo auténtico es que es Iitaliano. Carbonara con trufa espectacular, las pizzas en su punto y jugosas, y el cannoli de postre... tremendo. Se nota que quién dirige la cocina es siciliano, no es solo el nombre", comenta un cliente en Google, junto a la máxima valoración.