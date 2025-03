Planes irresistibles en Jerez pese a un fin de semana con agua

Adiós al Festival de Jerez

El Festival de Jerez echa el telón de la 29 edición este sábado con sus últimos pero atractivos espectáculos. Durante los próximos tres días la programación incluye, entre otros, los siguientes artistas: Gloria del Rosario, Israel Galván, Estela Alonso, Pepe El Boleco, Javier Latorre, Manuel Monje y María del Mar Moreno. Consulte aquí toda la programación.

Encuentro flamenco con el cantaor José de los Camarones

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, sito en la plaza de San Juan, 1, Jerez, acoge este jueves 6 de marzo a partir de las 12:30 horas un encuentro flamenco con el cantaor José de los Camarones y la presentación del libro-tebeo 'Los cuentos del profesor Joyankino #1' con texto e ilustraciones de José Gil Valencia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Programación Spe Lucis 2025

Jerez se prepara para vivir una nueva edición del ciclo de actividades culturales de Cuaresma, Spe Lucis, una cita que se ha consolidado como un referente en el calendario anual. De este modo, del 6 de marzo al 19 de abril. Actos para estos días:

6 de marzo Presentación del libro De Procesiones Jerez, José Antonio Carmona Otero Fundación Caballero Bonald, 19.30 h.

8 de marzo Concierto de la banda de música Cruz Roja de San Fernando A.C. Maestro Agripinoi Organiza Hermandad de la Viga Claustros de Santo Domingo, 13.30 h.

9 de marzo Concierto de la Agrupación Musical San Juan Organiza: Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús de la Paz (Cuartillos) Puerta de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz (Cuartillos), 18.00 h.

Sones de procesión pasacalles de la Agrupación Musical La Sentencia Pasacalles: Bulevar calle Sevilla, Gaitán, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Alameda Cristina. 18.30 h.

Conferencia de José Luis Jiménez García

El Palacio de Villapanés acoge este jueves 6 de marzo a las 19:00 horas la conferencia 'Los extremos se tocan: vino y cultura entre Japón y Jerez' de José Luis Jiménez García, investigador miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras.

La actividad forma parte del Ciclo 'De oriente a Occidente: Japón en la UCA' dentro de la programación del 20 Aniversario del Campus de Jerez. La entrada es libre hasta completar aforo.

Actos por el 175 aniversario del Casino Jerezano

El Casino Jerezano iniciará este jueves, día 6 de marzo, las actividades conmemorativas de su 175 aniversario fundacional. Y como primera actividad, a partir de las 19,30 horas, el articulista y escritor Antonio Mariscal Trujillo pronunciará la conferencia 'El Casino Jerezano en el entorno histórico del Jerez del Siglo XIX'.

Con acceso libre hasta completarse el aforo, esta actividad inaugural profundizará en la situación social, económica y antropológica existente en Jerez en torno a la fecha en la que se fundó nuestra institución.

Presentación del libro 'De procesiones Jerez'

La Fundación Caballero Bonald celebra el acto de la presentación del libro 'De procesiones Jerez' del autor y fotógrafo José Antonio Carmona Otero. El acto está previsto este jueves 6 de marzo a las 19:30 horas y será presentado por el periodista Paco Lobatón. La entradas es gratuita hasta completar aforo.

Sandra Pavía en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez albergará este jueves, 6 de marzo, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Entre danza y duende' de la artista Sandra Pavía. Se podrá visitar hasta el 28 de marzo y el horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

'Entre danza y duende' es el título de la primera exposición pictórica de Sandra Pavía, jerezana de 59 años, que desde hace tres comenzó a interesarse por la pintura.

Actos en Jerez por el 8-M

El Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local de las Mujeres, artistas y entidades colaboradoras conmemoran este año el Día Internacional de las Mujeres, con el lema ‘Mujeres que crean Cultura’.

La programación comenzará este viernes, día 7 de marzo, con el Acto Institucional en Los Claustros de Santo Domingo, en el que se hará entrega de los Premios Racimo, y se dará lectura al Manifiesto del Consejo Local de las Mujeres. Este acto contará con la actuación de la soprano jerezana Mariam Guerra.

Por la tarde, Los Claustros acogerán el espectáculo ‘Flamenco con M de Mujer’, gracias a la colaboración de la Asociación Cultural La Guarida del Ángel, dando paso a un mes de actividades donde el talento de las mujeres artistas será protagonista absoluto.

El Villamarta volverá a ser escenario de una gran Gala de Igualdad, que en esta ocasión estará protagonizada por las artistas Quina Méndez, Macarena de Jerez y la Compañía de María José Franco.

Concierto de Neon Vampire

La sala 55 Jazz Club (Calle Chapinería, 3), en colaboración con la asociación cultural 'La Escena' ha organizado cuatro sesiones consecutivas de conciertos para cada viernes de marzo. El primero de ellos está previsto este viernes 7 con la actuación de la banda isleña Neon Vampire, grupo de indie pop y power pop.

La disquera Sweet Grooves Records afirma que Neon Vampire "nace como la evolución natural de su anterior proyecto, Champagne, con el que editan tres discos de estudio y realizan conciertos a lo largo de toda la geografía española, actuando en festivales de renombre como Ebrovisión o No Sin Música".

El proyecto toma su nombre "de un sueño de su líder del que surge la canción que da el giro al sonido del grupo. Esta vuelta de tuerca hace que en su música se mezclen los ingredientes esenciales de las influencias que han marcado los gustos de los miembros del grupo: armonías vocales con tintes Wilsonianos, sintetizadores al más puro estilo E.L.O., guitarras atmosféricas, bases emocionantes y acústicas orgánicas que crean un sonido lleno de matices".

La actuación está prevista a las 22:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Ruta por el barrio de El Salvador

Este sábado, día 8 de marzo, dará comienzo la primera ruta patrimonial titulada “El barrio de El Salvador, antiguo corazón de Jerez”, a cargo de Laureano Aguilar Moya. La visita, que partirá desde la Puerta de El Alcázar a las 11.30 horas, permitirá descubrir la historia y evolución de esta emblemática zona de la ciudad. Dado el aforo limitado, será necesario realizar reserva previa a través del teléfono 956 149 560.

Fiesta con el Rock and Roll Cub Jerez

El Rock and Roll Cub Jerez organiza este sábado 8 de marzo un atractivo evento por el noveno aniversario de su fundación con una fiesta programada en la discoteca club Blue Monkey de Jerez. (Calle Amianto,9). El jolgorio arranca a las 12:00 horas con la apertura de stands de merchandising y sesiones de pinchadiscos. El grueso de la jornada lo componen las actuaciones de tres bandas internacionales y nacional de la talla de Los Rudos, The Lucky Lucianos y The Go Getters. En este enlace está el programa completo con las horas y una breve reseña de cada banda. La entrada es libre hasta completar aforo.