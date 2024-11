The Lucky Lucianos darán en Jerez su primer concierto en España

Jerez/The Lucky Lucianos ofrecerán en Jerez de la Frontera su primer concierto en España el próximo mes de marzo de 2025 en el festival por el IX Aniversario de The Rock and Roll Club Jerez que completarán Los Rudos y The Go Getters.

El club de roncanrol jerezano ha anunciado en sus redes sociales el cartel de la fiesta por el noveno aniversario de su fundación fijada para el sábado 8 de marzo de 2025 desde las 12:00 horas del mediodía en un nuevo emplazamiento, la discoteca club Blue Monkey, (C/Amianto,9)

La entrada al evento será gratuita y contará, además, con la participación de los pinchadiscos Juan Lewis y Mr Scooby. Como ya es tradición, habrá puestos de comida, merchandising y ropa.

The Lucky Lucianos

The Lucky Lucianos son un sexteto fundado en 2017 procedente de la ciudad italiana de Forli y que manejan, entre otros estilos el rock n roll, swing o Jive. Entre sus discos editados destacan un EP de siete pulgadas Rock Lomond lanzado por The TraTer Record Company en 2018 el álbum Rimini Rock & Roll (The Big Beat Of) con la misma disquera en 2019 y otro elepé It's Alive con Yeob Records publicado en 2022.

The Go Getters en directo

The Go Getters

The Go Getters son un grupo sueco originario de Västerås formado en 1988. Su estilo musical se relaciona principalmente con el psychobilly con algunos retazos de punk y blues. Su discográfica es Goofin' Records y tienen como influencias Ronnie Dawson, Hank Williams , Bo Diddley, Undertones, Link Wray, Little Walter, The Clash, Paladins, Stray Cats, Ramones, The Deltas, Johnny Cash, Thin Lizzy, Cramps, Sonics, MC5, The Nomads, The Skatalites, Madness, The Let's Go's!

The Go Getters está formado por: Peter Sandberg como vocalista, batería y armónica; Robin Johnson como guitarra; y Morgan Fredriksson como bajo y piano.

Su discografía está formada por 8 discos: "Real Gone"(1993), "Hotter than a Pepper" (1996), "Rock N' Roll is everywhere"(1998), "Welcome to Sin City" (2001), "Live! in Los Angeles" (2002), "Brand New Cadillac" (2003), "Motormouth" (2004), "Hot Rod Roadeo" (2008)

Los Rudos

Los Rudos (ex Condensadores de Fluzo) son una banda de rockabilly formada en Jaén en 2019 por Juan Carlos Montoro (Voz) Juan Antonio Cabrera (guitarra), Fernando Valverde (batería) y José Fernando Cabrera (contrabajo) , todos con antecedentes en grupos de rocanrol de Andalucía desde los años 90. Se mueven entre el neo rockabilly y rock and roll cantando en castellano ya sea con temas propios o versiones de clásicos aderezadas con su propio estilo. Tienen influencias de artistas de los años cincuenta como Elvis, Eddie Cochran o Gene Vincent y de los impulsores del revival de los ochenta como Stray Cats o The Blasters.