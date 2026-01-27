La Agenda Tributo a las Nuestras 2026, homenaje a la aportación de 12 jerezanas a la sociedad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado la ‘Agenda Tributo a las Nuestras 2026. Mujeres jerezanas en la historia’, con la que el Ayuntamiento visibiliza la aportación de 12 mujeres jerezanas referentes en sus ámbitos de actuación, pioneras, y merecedoras del reconocimiento de su ciudad por sus trayectorias a favor de una sociedad más justa, en la que han roto barreras a favor de las que próximas generaciones de niñas y niños. El Consejo Local de las Mujeres, protagonistas de los diferentes meses, y representantes de las Federaciones La Voz de las Mujeres y Sol Rural, han respaldado un acto con el que el gobierno de Jerez reivindica que su compromiso con la Igualdad "es constante durante todos los días del año".

La regidora ha agradecido a cada una de las 12 mujeres protagonistas de esta Agenda su participación y apoyo "a esta herramienta de sensibilización, ya que con su ejemplo, contribuyen a visibilizar ejemplos de fortaleza y de voluntad que han abierto caminos y desmontado roles de género". La alcaldesa ha felicitado a estas jerezanas por "representar a todas las mujeres que han luchado a lo largo de la historia y luchan cada día en los diferentes ámbitos sociales y profesionales por alcanzar retos y superar barreras".

María José García-Pelayo ha reivindicado en este acto su "compromiso con la igualdad y contra la violencia de género como una prioridad clara y permanente durante los doce meses del año, y la apuesta por seguir generando alianzas en el ámbito de la sensibilización, la educación y la prevención".

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, daba la bienvenida al acto poniendo en valor "la aportación de las mujeres jerezanas rompiendo estereotipos y fomentando una transformación social de la que se beneficiarán las próximas generaciones de niños y niñas". Esta Agenda llega cada curso a la comunidad educativa a través de una exposición itinerante, con la que se acerca al alumnado a la obra y trayectoria de mujeres cuyas biografías no están recogidas en los libros de texto.

Agenda Tributo a las Nuestras 2026

Enero: la actriz Rocío Marín. Febrero: la soprano Maribel Ortega. Marzo: la primera mujer profesora de autoescuela en Jerez, Manuela Martínez Gamero. Abril: Rosa Moneo Vargas, Distinción de Honor del Consejo Local de las Personas Mayores de Jerez. Mayo: la diseñadora de moda flamenca Amparo Maciá. Junio: Susana Domínguez, presidenta de Jerelesgay. Julio: Rocío López Montes de Oca ‘Rocío La Jerezana’. Agosto: la gerente del Grupo de Desarrollo Rural, Yolanda Sanz. Septiembre: Raquel Díez Real, maestra y escritora. Octubre: la escritora Fátima Ruiz de Lassaletta. Noviembre: la magistrada del Tribunal Supremo Nuria Orellana Cano. Diciembre: Rosalía Bejarano, voluntaria activista en Siloé.

Cada una de estas jerezanas será protagonista durante el mes correspondiente en las páginas de la Agenda y se les dará difusión en las redes de Igualdad. En el mes de marzo, las portadas de cada mes nutrirán de contenido a la tradicional exposición de banderolas que podrá visitarse en el centro de la ciudad.

Esta Agenda Tributo a las Nuestras forma parte de una línea de trabajo con la que la Delegación de Igualdad y Diversidad está visibilizando y recuperando la aportación de mujeres en todos los ámbitos, desde el reconocimiento de todas las que a lo largo de la historia han visto invisibilizado su legado personal y social.

La ciudadanía que tenga interés en contar con un ejemplar puede solicitarlo en la Casa de las Mujeres a partir de este viernes 30 de enero.