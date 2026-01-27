Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda

Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez

La Agenda Tributo a las Nuestras 2026, homenaje a la aportación de 12 jerezanas a la sociedad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado la ‘Agenda Tributo a las Nuestras 2026. Mujeres jerezanas en la historia’, con la que el Ayuntamiento visibiliza la aportación de 12 mujeres jerezanas referentes en sus ámbitos de actuación, pioneras, y merecedoras del reconocimiento de su ciudad por sus trayectorias a favor de una sociedad más justa, en la que han roto barreras a favor de las que próximas generaciones de niñas y niños. El Consejo Local de las Mujeres, protagonistas de los diferentes meses, y representantes de las Federaciones La Voz de las Mujeres y Sol Rural, han respaldado un acto con el que el gobierno de Jerez reivindica que su compromiso con la Igualdad "es constante durante todos los días del año".

Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
1/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
2/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
3/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
4/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
5/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
6/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
7/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
8/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
9/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
10/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
11/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
12/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
13/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
14/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
15/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
16/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
17/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
18/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
19/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
20/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
21/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
22/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
23/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
24/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
25/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
26/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
27/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda
Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez
28/28 Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats