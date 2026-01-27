Presentación de la agenda 'Tributo a las Nuestras 2026' de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado la ‘Agenda Tributo a las Nuestras 2026. Mujeres jerezanas en la historia’, con la que el Ayuntamiento visibiliza la aportación de 12 mujeres jerezanas referentes en sus ámbitos de actuación, pioneras, y merecedoras del reconocimiento de su ciudad por sus trayectorias a favor de una sociedad más justa, en la que han roto barreras a favor de las que próximas generaciones de niñas y niños. El Consejo Local de las Mujeres, protagonistas de los diferentes meses, y representantes de las Federaciones La Voz de las Mujeres y Sol Rural, han respaldado un acto con el que el gobierno de Jerez reivindica que su compromiso con la Igualdad "es constante durante todos los días del año".
