El agente herido por narcos en Isla Mayor pertenece al Greco Tartesos con sede en Jerez

El agente de Policía Nacional herido durante una operación contra el narcotrafico en la localidad sevillana de Isla Mayor pertenece al Greco Tartesos con sede en Jerez de la Frontera.

El agente resultó herido grave en abdomen y pierna tras ser tiroteado por un grupo de narcos, aunque ya está fuera de peligro

Agentes de la Policía Nacional mantienen aún el dispositivo de búsqueda y captura de este grupo de narcotraficantes que ayer sábado hirieron de gravedad a un agente mientras se desarrollaba una operación en una nave industrial de Isla Mayor y que sigue estable dentro de la gravedad tras recibir dos impactos de bala.

Fuentes policiales han informado de que se trata de una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico a través del río Guadalquivir, en la que trabajan los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), junto con otras unidades policiales de élite.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes al sábado y se realizó un gran despliegue policial, que efectuó un primer intento de acceder a la nave, rodeada desde poco antes de las 13.00 horas, momento en que se escucharon varias detonaciones.

Greco Tartesos tiene su sede en Jerez

El agente herido pertenece al Greco Tartesos, encargado de controlar el narcotráfico en la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y sufre heridas en abdomen y pierna.

Los narcos disponían de armas largas de guerra, en concreto AK-47, y conducían furgonetas cargadas de droga "escoltadas por pistoleros muy bien armados", hasta detectaron la presencia de la Policía.

El agente herido fue intervenido de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece estable dentro de la gravedad.