Santiago Cirugeda en Jerez: "Hay que evitar que el barrio de Santiago se convierta en un parque temático"

Jerez se convertirá del 11 al 13 de noviembre en el escenario del Foro Ciudades Creativas Jerez 2031, una cita que reunirá en el Coworking CYEC a expertos nacionales e internacionales en cultura, urbanismo, participación ciudadana e innovación social. El foro, con inscripción gratuita, se enmarca en el camino hacia la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031, y se presenta como un espacio de reflexión y acción donde cultura, creatividad y territorio se entrelazan para imaginar nuevas formas de construir ciudad. Organizado por la Cámara de Comercio de Jerez dentro del marco del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jerez, el encuentro se desarrollará a lo largo de tres intensas jornadas con ponencias, talleres, presentaciones de proyectos locales y otras actividades, en un formato abierto al diálogo entre profesionales, instituciones y ciudadanía.

El extenso y cuidado programa del Foro Ciudades Creativas Jerez 2031 reúne en un mismo espacio a algunas de las voces más destacadas del pensamiento cultural y urbano contemporáneo: Jesús Prieto de Pedro, Chris Baldwin, Vicent Molins, Santiago Cirugeda, Félix Manito, Juan Freire y Gina Kafedzhian. Se trata de una oportunidad única no solo para Jerez, en su camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031, sino también para toda la provincia, que podrá acercarse a un debate de primer nivel sobre cómo la cultura y la creatividad pueden transformar nuestras ciudades.

El prestigioso arquitecto Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971), Fundador de 'Recetas Urbanas', participará en el programa con la conferencia 'Arquitectura de guerrilla: tácticas urbanas para la participación'. Es un referente internacional en autoconstrucción, participación e innovación social. Utiliza la ciudad como laboratorio experimental y espacio para la resolución colectiva de conflictos.

Pregunta.¿Por qué son necesarias jornadas como este Foro Ciudades Creativas Jerez 2031?

Respuesta.Yo, encantado de participar. Cualquier cosa que ocurra en el sur cercano, me gusta porque tengo más complicidad cultural, política y conocimiento de causa, con lo cual creo que es importante que haya siempre estos encuentros. Yo soy muy pragmático en la medida en que dedicamos la mayor parte del tiempo, casi todo, en acciones prácticas, en proyectos. No difundimos mucho, la página web es un desastre, Instagram es una noticia cada equis tiempo y, foros como el que se celebra en Jerez, están muy bien. De hecho, me he vuelto a acercar un poco a Jerez, hice una visita al barrio de Santiago, y a partir de ahí, pues he estado mirando el plan que hay, la demanda de los vecinos y todas estas cosas, con lo cual sí es necesario.

P.Su conferencia se llama 'Arquitectura de guerrilla: tácticas urbanas para la participación'. ¿De qué va a hablar?

R.Sí, eso viene más de historia, de herencia, de lo que nos han calificado. De hecho, el nombre no lo he puesto yo. Pero sí es cierto que cuando analizas lo que hacemos desde 30 años, siempre estamos como en un limbo, en un limbo legal. Siempre hemos replanteado la normativa frente a la emergencia de ciertas necesidades que son también derechos. El planeamiento urbano convencional nos lo hemos saltado a veces porque es muy lento, son herramientas muy lentas, y hemos tenido que actuar inmediatamente para solucionar problemas de vivienda, de barrio, de una escuela o de salud mental. Lo llaman de guerrilla, de alguna manera, porque siempre estamos un poco… no en la contra, pero sí en la alternativa de que hay que solucionar esto ya y no vamos a pasar por el procedimiento administrativo, que es ley y que hay que hacerlo correctamente, pero hay veces que hay necesidades tan imperiosas que tú tienes que hacerlo, que tienes que tirar para adelante. Por ejemplo, una gran cosa que hacemos de toda la vida es la autoconstrucción.

P.¿Qué es exactamente?

R.Pues somos un equipo de arquitectos, constructores, educadores, tenemos muchas figuras, asociación cultural... Nos hemos convertido en muchas figuras legales también para cada vez que necesitamos algo. Entonces, en autoconstrucción no hay ley en España ni en Europa. La autoconstrucción la hacemos como un derecho legítimo y hemos incorporado a gente de salud mental, de la cárcel, vecinos que quieren arreglar su casa, pero no tienen soporte económico suficiente... Hay personas que quieren modificar las escuelas que están construidas bajo un reglamento muy antiguo de diseño, con su campo de fútbol, que restringen el uso a mucha gente, que es muy sexista. Siempre replanteamos todo y, de hecho, no hacemos concurso público porque como los concursos públicos están prediseñados por las administraciones públicas, que pueden ser correctos o no, a nosotros nos llama siempre la gente, normalmente, que ha intentado hacer algo con las administraciones, ha pedido, solicitado, demandado, y no se le ha resuelto. Y en ese punto ya extremo de agobio es cuando nos llaman. Eso es el 90% de los proyectos que hemos evaluado y estudiado. Y por eso nos llaman guerrilla, nos llaman alternativos, pero nos llaman como nos quieren llamar.

P.¿Y la Administración está aprendiendo algo de 'Recetas Urbanas'?

R.Sí. Ocurren cosas singulares. Por un lado, como la apertura de uso de solares temporales, que cambiamos normativas en el Plan General de Sevilla y en otros sitios se hicieron políticas públicas para fomentar el uso del vecindario de solares. Y hay una cosa que nos ha sorprendido mucho con nuestra experiencia de trabajo en muchas escuelas públicas de hacer espacios alternativos a los convencionales, los que no están diseñados por reglamento. Pues curiosamente, el programa que hay en toda Andalucía de aulas verdes abiertas es literalmente la documentación que le pasamos a la Consejería de Educación con una práctica desde hacer más de 30 aulas abiertas en los espacios intersticiales de las escuelas, que seguimos haciendo, y eso se ha convertido en una política pública. A mí, la medalla que se la ponga quien quiera. Yo creo que si nosotros hacemos un tipo de arquitectura que no está todavía regulada y eso conlleva que la política lo va a hacer, bien. Lo malo es que la malversen, que se queden con una imagen y no profundicen. Eso es un riesgo. También, un riesgo que corremos continuamente es que nos llaman desde sectores económicos que quieren blanquear una imagen de negocio extremo y de especulación o gentrificación. Eso nos ocurre desde hace ya 20 años. Hay restricciones, hay más miedo en general, en toda la política. Y nuestras experiencias algunas han generado miedo y se han hecho más restrictivas. Pero en algunos casos puntuales, como las aulas verdes abiertas, se han convertido en política pública de la Junta.

P.¿Por qué da miedo si al final es algo bueno para la ciudad?

R.La participación de la gente en los procesos a los que no están invitados, como la construcción, el diseño de la ciudad, de escuelas, de centros sanitarios, pues generalmente los técnicos no quieren invitar a la fiesta a nadie porque los pueden desubicar o quitar su protagonismo. Ya la gente entiende que un ciudadano, una ciudadana, como no son técnicos, pues su criterio no nos interesa. Entonces dan miedo porque no quieren ser suplantados y cada vez se hacen más restrictivos para impedir que haya más modelos de participación, de intervención. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos alguna licencia de construcción en la que se habla de que van a participar las familias en el desarrollo de ciertas partidas de obra y el mismo Ayuntamiento, dos años después, ha dicho que desaparezca la autoconstrucción. Y, ¿por qué? Porque no hay ley y como no hay ley, todos los que escriben un proyecto, si no está validado según la ley, por si me equivoco, y tengan un reglamento para enjuiciar, pues no lo quieren. Entonces, hay un miedo general en las administraciones públicas a que ocurra cualquier cosa. Y ese miedo viene por responsabilidades. La gente no quiere asumir una responsabilidad. En ese caso, los técnicos se asustan. Me han llegado a insultar muchas instituciones públicas, universidades, colegios de arquitectos o administraciones por incorporar gente que lo ha pedido porque es bueno para esa persona, gente con problemas de salud mental o con ciertas diferencias funcionales, que quieren porque están solos, quieren sentirse hábiles, y los hemos metido en el proceso de construcción. Y como da tanto miedo el desconocimiento, nosotros hacemos documentos quitamiedos.

P.¿Cómo transforman a las ciudades la cultura y la creatividad?

R. La cultura y la creatividad son dos condiciones humanas, el derecho a inventar cosas, a desarrollar una idea, a decidir ser libres. Cultura y creatividad son necesarias porque son un poco más abiertas, menos disciplinarias, que temas como el urbanismo, la legislación. De hecho, tú pides que una ley sea creativa y te dicen que ni de coña, porque tiene que ser rígida, estricta, normalizada, regulada, reglamentada. Todo lo que sea creatividad y cultura, siempre fuera. Pero como concepto natural, cultura y creatividad son necesarias en todo en la vida, en el amor, en la pareja, en la escuela y en las matemáticas hay que ser creativo también. En el urbanismo, si la creatividad y la cultura se ponen en herramientas muy, muy, muy estrictas, muy reguladas, son muy difíciles de que funcionen. Según donde las pongas pueden ser efectivas o pueden ser un auténtico desastre.

P.Y según quien las maneje.

R.Exactamente, porque la perversión del mercado hace que todo esté ya un poco manipulado. Creatividad, todo es creativo ahora, todo. Ciudades creativas, que me parece muy bien, cultura creativa, urbanismo creativo, que está muy bien, y si ya se pasan de rosca urbanismo radical. Que hay que cogerlo con pinzas todo. En la ejecución de los proyectos es donde se demuestra la verdad de lo que se habla. Pero más allá de la conferencia, lo que realmente te fomenta la creatividad es el encuentro con la gente, escucharla, pasear por el barrio, ver qué quieren... Nosotros estamos todo el día en la calle, todo el día haciendo cuestiones reales.

P.Hablemos de las escuelas, de las facultades. ¿Cómo se está enseñado arquitectura hoy?

R.Uno siempre confía en la juventud, que la puedes entender como despistada, subordinada a las tecnologías y, sin embargo, es el futuro. Y sí, yo soy bastante crítico con la academia, de hecho, no soy profesor en ninguna escuela. Lo que ocurre es qué contenidos se dan y cómo se dan y cómo se ejerce la libertad, sobre todo, de alumnado. Porque hay una relación muy clara entre los derechos de un ciudadano a participar políticamente, diariamente, en el desarrollo de su ciudad, que no los ejercitan o que no hay herramienta para que se ejerciten. Lo mismo un alumno, tiene derecho exponer su contradicción con los contenidos, con la manera de proceder a los exámenes, pero tampoco se hace. Y yo confío en los chavales porque he trabajado con ellos, pero veo últimamente más sumisión por parte de la juventud. Los veo más acomodados, mucho más frágiles, más conservadores, de alguna manera.

P.Usted asegura que se abordan muchos derechos a través de la vivienda digna.

R.Claro. Realmente, en una vivienda se desarrolla una buena vida para un adulto, para un mayor, para un confort de esa última etapa de la vida. O un desarrollo al juego de los niños, si hay espacios, si hay sitios intersticiales comunitarios donde se permite ese juego, porque la calle está denostada. Hay muchos derechos que van a través de la vivienda, a vivir de donde tú eres, a vivir donde tú crees. Una vivienda digna también es una vivienda identitaria. Y puede ocurrir en el barrio Santiago que haya en unos años un desplazamiento de población por la cara, justificando que las viviendas son precarias. Y hay casas muy importantes, están las antiguas bodegas, de gente con poder adquisitivo que puede comprarlas. Y el resto, ¿qué? Si quieren vivir en el barrio y no van a tener un apoyo y hay que echarlos para que venga otra gente de fuera para que tenga casa y quede el barrio bonito, con una maqueta, sin gente del barrio... ¿Qué mínimo de población natural que da la vida diariamente a un barrio es necesario para que tenga identidad, para que se mantenga ese barrio? No hay esa ordenanza, no hay indicadores, pero lo que está claro es que hay un 10% de población local.

R.Yo estoy viviendo en la Alameda de Hércules en Sevilla, llena de bares y guiris, que están bien los guiris, o sea, estupendo que vengan todos los guiris que quieran, pero en mi calle ya quedan muy pocas viviendas con gente de aquí. Entonces, esto no es la Alameda, es una nueva Alameda que puede ser mejor, ¿eh? Una nueva Alameda con 110 bares que tienen la carta en siete idiomas, pero que no me vendan la identidad social, etnológica de aquí, porque no existe. Existe la edificación, pero no existe la Alameda.

R.Ya no hay barrio y eso va a ocurrir en muchos sitios. Entonces, si Santiago se convierte en un lugar de flamenco, que ya lo es, ya lo ha sido y será siempre, pero donde para entrar a ver flamenco pagas una pasta y va a haber colas y restaurantes para que vengan solo los turistas, pues ya no será el barrio de Santiago. Será un barrio de flamenco comercial y ya está. Es importante que Jerez conserve esta identidad, mejore la vivienda social, y que no ocurra como en otras ciudades y que los jerezanos se vayan moviendo de sitio para cederles a un coste alto, pero sin reversión a la población de Jerez, de todo el centro. Los problemas suelen ser muy repetidos en todo sitios y hay que evitar que ocurra. Y eso se consigue dándoles más herramientas a los jerezanos para evitar la gentrificación y que los propios ciudadanos se lo curren también. Herramientas urbanísticas dentro o fuera de la norma para que el confort de los residentes, la habitabilidad de su sitio, la conexión y la identidad hacia los demás sea la riqueza, por ejemplo, de Santiago. Eso es lo que protegerá el sitio, pero también necesitan ayuda para ello. Pero la precariedad mantenida hará que un día les den dinero y se marchen de allí. No se puede convertir en un parque temático.

P.¿Qué proyectos tiene a la vista?

R.Un proyecto por el que llevamos años peleando es la creación de un club de salud mental, porque un buen equipamiento mejora la condición personal y física de estas personas. No es que yo sea psiquiatra, sino que lo he visto y me lo piden, además de que se hace en otros países. Y en ello estamos.

Programa del Foro Ciudades Creativas Jerez 2031

11 DE NOVIEMBRE:

11:00 | Bienvenida y acto inaugural

11:30 | Conferencia inaugural – Jesús Prieto de Pedro. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Derechos culturales. 'Derechos culturales y ciudadanía: fundamentos para ciudades creativas'.

17:30 – 18:30 | Conferencia – Chris Baldwin. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Ciudades Europeas de la Cultura. 'Dramaturgias ciudadanas: relatos colectivos para transformar ciudades'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 1. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Participación ciudadana.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Vicent Molins. Lugar: Centro Cultural Cámara Bloque temático: Identidades, narrativas y marca de ciudad. 'Ciudad Clickbait. Por qué todas las ciudades dicen estar de moda'.

12 DE NOVIEMBRE:

17:30 – 18:30 | Conferencia – Santiago Cirugeda. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Urbanismo táctico e impacto cultural. 'Arquitectura de guerrilla: tácticas urbanas para la participación'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 2. Lugar: Centro Cultural Cámara Bloque temático: Impacto social.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Félix Manito. Bloque temático: Ciudades Creativas. 'Decisiones estratégicas y retos para una ciudad creativa'.

13 DE NOVIEMBRE:

17:30 – 18:30 | Conferencia – Juan Freire. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Educación expandida y ciudadanía. 'Labs ciudadanos + educación: del aula al barrio'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 3. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Juventud.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Gina Kafedzhian. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Barrios creativos. 'Kapana y Plovdiv 2019: un modelo de regeneración cultural urbana'.