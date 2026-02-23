Agentes de la Guardia Civil realizan un curso de formación en la piscina Arquitecto José Laguillo de Jerez

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha felicitado al teniente coronel jefe de la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Luis Carlos Guijo, por elegir las instalaciones municipales de las piscinas cubiertas Arquitecto José Laguillo para llevar a cabo un curso de natación, intervención y rescate dentro del Plan de Formación del año 2026.

Tomás Sampalo ha saludado, en la misma piscina municipal, a los mandos y a la treintena de guardias civiles que estos días han completado este curso de formación. “El Ayuntamiento de Jerez y la Guardia Civil mantienen una estrecha colaboración. Este curso es una muestra de las buenas relaciones del Ayuntamiento con la Guardia Civil a la que estamos muy agradecidos por los servicios que presta a Jerez y a su ciudadanía”, ha comentado el delegado, quien ha añadido que "la cooperación entre los distintos cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil ha sido constante y se ha materializado en acciones conjuntas especialmente en momentos como las recientes inundaciones a causa del tren de borrascas que hemos padecido".

El curso de natación, intervención y rescate es una actividad formativa que se desarrolla en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz. Para la correcta ejecución de una de sus fases de preparación se ha contado con la colaboración del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, que ha facilitado el uso de las instalaciones de piscinas cubiertas Arquitecto José Laguillo a la Guardia Civil.

Cabe destacar que la formación recibida durante este curso repercute positivamente en la ciudadanía ya que capacita a los efectivos de la Guardia Civil para el rescate de personas en el mar y lucha contra la delincuencia organizada en el medio marino, especialmente en actuaciones relacionadas con el rescate de migrantes.