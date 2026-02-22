Carreras ilegales en Jerez: 47 denuncias en dos días

La Policía Local y la Policía Nacional ha llevado a cabo varios dispositivos conjuntos durante este viernes y sábado que ha conseguido desactivar concentraciones ilegales de motos y público en las avenidas Blas Infante y Reina Sofía y se han interpuesto 47 denuncias por diversas infracciones relacionadas con dichos dispositivos.

Durante el sábado desactivaron una concentración ilegal en la avenida Blas Infante que se intentó trasladar luego a Reina Sofía y que acabó con un total de 31 denuncias por diversas infracciones de tráfico, la intervención de una motocicleta de cross, así como otras denuncias relacionadas con la actuación, algunas vinculadas al consumo de drogas.

El operativo comenzó en torno a las 23 horas en la avenida Blas Infante, donde se realizó un control de vehículos de manera conjunta entre Policía Local y Nacional, que apoyó esa acción con tres indicativos de UPR debido a la presencia de más de una decena de motocicletas cuyos conductores se encontraban realizando maniobras con riesgo para la circulación.

A ello, "se le sumaron entre 200 y 300 personas que asistían como público" a esa concentración ilegal, llegando, incluso, a invadir la calzada. Durante el tiempo que se realizó el corte de tráfico, los agentes fueron increpados tanto por la multitud de personas congregadas como por los propios conductores de motocicletas, sin que hubiera ningún tipo de agresión.

Posteriormente, tanto público como conductores con sus motocicletas se trasladaron a la avenida Reina Sofía, donde siguió el dispositivo, acabando con un total de 31 denuncias por diversas infracciones de tráfico.

Previamente, en torno a las 19 horas, ya se había realizado otro control de vehículos en Blas Infante en los que también participaron tanto Policía Local como Nacional, con diferentes denuncias y atestados.

Así, se denunció al conductor de un turismo por dar positivo en drogas; dos denuncias por infracción al carecer de seguro obligatorio; 4 denuncias por infracción al no disponer de la ITV actualizada; una denuncia por transporte de gasolina en garrafas no homologadas; una denuncia por transporte de carga de forma inadecuada; una denuncia por infracción al no disponer de carnet de conducir; un acta/denuncia por tenencia de drogas en vía pública; y una acta/denuncia por tenencia de spray no homologado.

El viernes, también hubo un dispositivo conjunto similar en la avenida Blas Infante que acabó con 4 denuncias por no haber presentado los vehículos a la ITV en el plazo reglamentario; una por no disponer de seguro obligatorio y cuyo turismo fue inmovilizado; una denuncia por dar positivo en alcoholemia; además de un acta de drogas por infracción de tráfico a un conductor de un turismo.

Actuaciones complementarias

Estos dispositivos conjuntos se complementan con otras que se están llevando a cabo por diferentes áreas del Ayuntamiento de Jerez desde hace meses, cuando se han instalado líneas de reductores de velocidad; la colocación de vallado en la mediana; mejorar las cámaras que existían en la avenida de Blas Infante para permitir un mejor rastreo; la poda del arbolado para no afectar a las cámaras; y la iluminación de la zona de Cerrofrutos para disuadir a los que lo utilizaban como refugio.