Una matrona y un enfermero de Jerez se encierran en un centro de salud ante las amenazas de dos usuarios

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado una nueva agresión verbal y amenazas a profesionales sanitarios en el centro de salud La Milagrosa de Jerez, donde una matrona y un enfermero fueron increpados y obligados a encerrarse en las consultas durante el ejercicio de sus funciones.

Según SATSE, los hechos ocurrieron el miércoles 17 de diciembre, cuando ambos profesionales recibieron insultos, amenazas y golpes al mobiliario por parte de dos usuarios del centro.

Tras pedir ayuda, la Policía se personó, pero al abandonar el lugar los agresores regresaron, lo que provocó que uno de los sanitarios tuviera "que encerrarse de nuevo hasta la llegada de los agentes, aproximadamente dos horas después". Los afectados interpusieron denuncia ante la Policía Nacional.

El sindicato ha condenado de manera rotunda "cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal contra los profesionales sanitarios" y ha reclamado medidas inmediatas de seguridad en los centros de salud, recordando que estos hechos están tipificados como delito.

SATSE también ha criticado la ausencia de personal de seguridad en el centro durante el incidente y ha exigido que las agresiones sean registradas oficialmente para dimensionar correctamente su gravedad y proteger a los trabajadores.

Esta agresión se produce sólo un día después de que un médico del centro de salud Jerez Centro también fuera agredido por una usuaria. Este jueves se ha celebrado una concentración a las puertas de La Milagrosa en repulsa a los últimos casos de violencia en la sanidad pública de Jerez.