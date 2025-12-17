Nueva agresión a un médico del centro de salud Jerez Centro

El año va a terminar con una nueva agresión a un médico de Jerez. En esta ocasión, la víctima ha sido un facultativo del centro de salud Jerez Centro durante el turno de Urgencias. Según informan trabajadores, todo ocurrió por la noche cuando "una mujer y otra que parecía menor de edad llegaron con un niño y querían una medicación. Como el médico no consideró que esa medicación era la adecuada, le agredieron y también quisieron agredir al guarda jurado. Esto es un día sí y otro no".

El Sindicato Médico añade que la agresión se produjo con testigos delante y el médico necesitó asistencia tras lo ocurrido. "Había un guardia y también llegó la Policía. Cuando alguien no está de acuerdo con el tratamiento, a veces ocurren estas cosas, aunque las agresiones verbales son a diario. El facultativo ha puesto la correspondiente denuncia", declara Juan Benjumeda, del Sindicato Médico.

Además de las medidas de alejamiento que se puedan decretar, la sanción administrativa para los agresores en estos casos es "mínima". "Sale más caro aparcar encima de la acera que pegar a un médico. Es totalmente incomprensible y el Sindicato Médico lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo", subraya Benjumeda. La organización valora movilizaciones en los próximos días ante este nuevo caso de violencia a un profesional de la sanidad.