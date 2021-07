Atacan la placa del Parque del Orgullo una semana después de su colocación

La asociación JereLesGay ha denunciado que la placa del recién inaugurado Parque del Orgullo LGTBIQA+ en Jerez ha sufrido una nueva agresión la tarde de este jueves. El parque se encuentra frente al Pelirón, en la avenida Alcalde Jesús Mantaras y la placa fue descubierta el pasado 25 de junio en un acto oficial.

"El odio hacia la diversidad por parte de un grupo de personas es persistente y obsesivo. Son esas personas que no toleran que podamos ser visibles. Agreden como si ejercieran un particular 'derecho de propiedad' no solo del parque sino sobre cómo debe ser la vida", señala esta asociación en un comunicado.

Desde JereLesGay anuncia que "no dejaremos de luchar, de estar, de salir. Su odio justifica más que nunca la necesidad del Orgullo, la necesidad de educar en la visibilidad. Ante su odio, nos tendrán enfrente.Sabemos que el tiempo, la sociedad y la ley están de nuestra parte".

"Podrán tapar una placa pero no podrán detener la visibilidad de una diversidad que ya existe", concluyen desde esta entidad.