El agresor de la enfermera intenta clavar un bolígrafo en el cuello a su abogado en la comisaría

De otro lado cabe destacar que el sindicato Confederación Española de Policía ha decidido presentarse como acusación particular en este caso tras resultar agredidos (uno leve y otro de forma grave) dos de sus asociados. Aunque este medio no lo ha podido precisar aún, no se descarta que el abogado que sufrió el intento de apuñalamiento inicie acciones legales contra quien, durante apenas unos minutos, fue su cliente.

El abogado: “Le vi y no me fié. Estuve precavido”

El abogado que fue agredido ayer por la mañana en la comisaría prefiere que ni siquiera se publique su nombre de pila: “Quiero que mi familia no sepa esto porque van a sufrir”. En declaraciones a este medio, el letrado “del sufrido turno de oficio” aseguró que “desde un primer momento estuve precavido. Le vi y no me fié”. Según destaca el abogado fue cuando le vio coger el bolígrafo, más bien “la forma en la que lo cogió”, lo que le dio tiempo “a interponer un codo y una mano” que finalmente acabó apuñalada con el bolígrafo. El letrado se presentará como acusación particular contra su agresor. La Policía considera que fue un intento de homicidio. El Colegio de Abogados probablemente también lo haga.