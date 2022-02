El campo de la provincia se la juega en la manifestación del 20-M en Madrid

En los agricultores y ganaderos hay hartazgo, cansancio, desgana, desilusión... El campo de la provincia se juega mucho en la manifestación convocada el 20 de marzo en Madrid por las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, más unidas que nunca frente a las adversidades que hacen inviable la continuidad de muchas explotaciones por la falta de rentabilidad de una actividad socavada, en una coyuntura económica harto complicada de por sí, por decisiones políticas que en nada ayudan a su pervivencia.

“No se puede hacer peor”, sostiene Luis Ramírez, secretario general de Asaja-Cádiz, quien considera que “es hora de que le digamos de una vez por todas a nuestros políticos que estén con el sector los 365 días del año durante toda la legislatura y no se acuerden de nosotros sólo cuando tenemos que votar, porque la gente llega a un momento de desesperación con todo lo que nos estamos jugando y con todos los problemas que tenemos”.

“La reforma de la PAC planteada –por el Gobierno español– y las reformas laborales –subida de cotizaciones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como la reforma laboral propiamente dicha– son un ataque directo al modelo empresarial agrícola de la provincia, el que produce pero al mismo tiempo genera más empleo”, esgrime Ramírez, no sin lamentar que Cádiz sea la provincia española más perjudicada por las medidas adoptadas por el Gobierno central.

La asociación agraria no escatimará medios ni esfuerzos para acudir a la movilización en la capital de España con todo lo que esté a su alcance para tratar de revertir la situación actual.

“Todo ataca al modelo de la agricultura productiva de la provincia”, que “durante el estado de alarma era considerado un sector esencial y ahora ha vuelto a caer en el olvido”, lamenta el presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo, quien anima a los agricultores y sus familias, cooperativas, asociaciones, colectivos y empresas auxiliares del sector a secundar la manifestación del 20 de marzo para que el campo de la provincia esté ampliamente representado en una cita que Asaja-Cádiz considera crucial. No en vano, señala Gallardo, “el futuro del campo gaditano se juega el 20 de marzo en Madrid, donde la agricultura productiva de la provincia tiene todas sus esperanzas puestas y pedimos que todos los agricultores y ganaderos estén en la manifestación”.

La organización agraria va a sufragar el 100% del desplazamiento y la estancia en la capital, para lo que tiene previsto fletar una decena de autobuses el sábado 19 de marzo por la mañana desde las distintas comarcas agrarias –cada autobús dispone de 50 plazas y cubrirán las rutas a Madrid desde Jerez; Grazalema y Ubrique; Tarifa, Vejer, Conil, Chiclana, San Fernando y Puerto Real; Jimena y Castellar; El Puerto, Rota, Sanlúcar y Trebuiena– y ha reservado 400 plazas de hotel para la noche de ese mismo día con idea de que los agricultores que se movilicen puedan ir acompañados de sus familias aprovechen el sábado para disfrutar de Madrid el día antes de la convocatoria.

Las estimaciones de Asaja-Cádiz, basadas en un análisis pormenorizado de casos reales, apuntan a una pérdida media del 30% de las ayudas para la provincia con el Plan Estratégico de España para la PAC, del orden de 40 millones anuales que durante el periodo de aplicación 2023-2030, se traduciría en números redondos en una merma de 280 millones de euros.

El pecado de la agricultura provincial no es otro que el de haber hecho los deberes, ya que la nueva PAC penaliza los derechos adquiridos por ser productivos, no la superficie, y a ello se une lo que los responsables de Asaja-Cádiz denominan el “doble capping o súper capping”, por el que se establece un techo en el importe de las ayudas a recibir, medida introducida por cuenta y riesgo del Ministerio de Agricultura español sin que la Unión Europea lo haya solicitado y “que no se va a aplicar en ningún otro Estado Miembro”.

Este mecanismo, que “acribilla la mano de obra”, implica un riesgo adicional, ya que abre la puerta a que “el día de mañana llegue un Gobierno más restrictivo y baje aún más los límites establecidos”.

A la PAC, especialmente lesiva para la provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba, y en menor medida para Jaén a cuenta del olivar, se unen los cambios normativos en materia laboral, empezando por una reforma laboral aprobada “sin el consenso del sector, sin tener en cuenta la temporalidad del campo y la dificultad para contratar, lo que genera mucha incertidumbre entre los empresarios agrícolas porque desconocen cómo se va a aplicar”.

Dentro del ámbito laboral, Asaja-Cádiz alerta del impacto del incremento de las cotizaciones a los autónomos, que cifra entre el 40 y el 300%, y de la subida del SMI, que más que por la cuantía, preocupa a la organización agraria porque supone una “espiral”, ya que, según Gallardo, “si a un trabajador no cualifica hay que subirle a mil euros a uno cualificado que está por encima habrá que subirle en la misma proporción”.

La crisis de rentabilidad por el incremento de los costes de producción, que según la organización agraria se han triplicado, y con los precios en origen de los alimentos -lo que perciben los agricultores- por debajo incluso de lo que se pagaba el año pasado en pandemia, es la tercera pata sobre la que se asienta la convocatoria de la manifestación.

“Explotación que cierra, explotación que no vuelve a abrir”, indican los responsables de Asaja-Cádiz, para los que la “gran movilización” tenía que haberse hecho “bastante tiempo atrás” para evitar los efectos de muchas de estas medidas, en algunos casos ya irreversibles.

Por este motivo, la organización agraria ha puesto en marcha la maquinaria y echará el resto para que los agricultores de la provincia pongan de manifiesto en Madrid su hartazgo con la situación, en general, y con los políticos de todo signo, en particular, esos que “se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones y hasta las siguientes”, apostillan Gallardo y Ramírez.