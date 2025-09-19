Sin aire acondicionado en el IES Fernando Savater por la falta de mantenimiento de la empresa que lo instaló

Las familias del IES Fernando Savater han denunciado la situación que ha vivido el alumnado esta semana a consecuencia de las altas temperaturas. Pese a que hace dos años la Junta invirtió casi doscientos mil euros en la bioclimatización del instituto jerezano, la realidad es que las clases han tenido que soportar estos días un ingente calor.

Desde el centro se ha informado a la comunidad educativa que "nuestro centro posee una instalación de Bioclimatización desde hace un par de años, como en otros muchos centros educativos de Andalucía. Dicho sistema requiere de revisiones periódicas de mantenimiento y certificación de buen funcionamiento. Sentimos comunicaros que la empresa montadora de la instalación, que además tiene el contrato de mantenimiento vigente, se desentiende de realizar ninguna actuación, justificándose por importantes impagos por parte de la Junta de Andalucía. Así pues, el centro va a prescindir de su funcionamiento hasta que una empresa cualificada, contratada a modo particular por el centro, realice las comprobaciones pertinentes. Mientras tanto, el centro pondrá en funcionamiento las antiguas máquinas de aire acondicionado, que lamentablemente no existen en las aulas de la primera planta del edificio".

Ante esta situación, algunos padres y madres ya ha comenzado a movilizarse, exigiendo una solución al asunto ya que consideran que sus hijos e hijas "están sufriendo un auténtico infierno", llegando a soportar en las aulas temperaturas superiores a 35 grados centígrados.

El calor en las aulas se ha repetido estos días en otros muchos centros de la ciudad, centros, tanto colegios como institutos, que siguen sin estar acondicionados a las altas temperaturas. Los que pueden combatirlas es gracias al esfuerzo de sus comunidades educativas, pues son muchas las que han invertido en la adquisición de aires acondicionados.