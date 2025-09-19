Crece la presión por los "problemas de inseguridad" del chutadero de La Plata en Jerez

Vecinos y comercios de la zona de La Plata en Jerez han exigido de nuevo al Ayuntamiento de Jerez que agilice una solución al chutadero ubicado en la prolongación de la calle Pizarro. Un edificio abandonado desde hace años, que ha sido pasto del fuego en numerosas ocasiones, y que supone un "problema de inseguridad" para el entorno.

Son "innumerables" las veces que los afectados han denunciado el estado de este espacio, inaugurado el 18 de septiembre del 2013, que estaba destinado a dar asistencia médica y social a personas mayores carentes de medios económicos y familiares de Jerez, pero que por circunstancias económicas terminó en el abandono.

Hoy, nada ha cambiado y la desesperación por que llegue una solución va en aumento. Una demanda vecinal a la que se ha sumado Mercadona, con un supermercado colindante al chutadero, y que, "como un vecino más de la zona", quiere una solución. Desde la empresa apuntan que entre 2024 y 2025 "hemos sufrido varios incendios en el solar colindante con nuestra tienda y en junio pasado hubo tres conatos en tres días consecutivos. Como un vecino más del barrio, y dada la gran afluencia de paso que hay en el entorno, nos hemos reunido en varias ocasiones con el Ayuntamiento para trasladarle la situación de abandono y suciedad del solar para garantizar la seguridad de la zona. Esperamos que se aproveche la actuación en el antiguo lavadero anexo para incluir también este otro solar y darle una solución integral al entorno".

"Es urgente que este lugar abandonado desaparezca ya porque está perjudicando en muchas cosas a los vecinos. Y ya que se le va a dar opción al lavadero de coches abandonado colindante, que se va a convertir en un aparcamiento, pues que también se haga algo a la vez con el chutadero", apuntan desde la gestora de la Asociación de Vecinos de la barriada de La Plata.

Reversión de los terrenos del chutadero

Desde el Ayuntamiento de Jerez explican que se está trabajando en la reversión de la parcela para hacerla municipal y poder intervenir en ella, pero los terrenos tienen una serie de cargas que el Consistorio quiere dejar resueltas antes de dicha reversión. "No es un proceso sencillo y está llevando su tiempo. De hecho, estamos detrás de este asunto incluso antes de estar gobernando", asegura el delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, que adelanta que se está trabajando en "ver la forma jurídica de, por seguridad, actuar antes de que obtengamos la mencionada reversión y así tapiar el chutadero de forma provisional, así como otras medidas de seguridad por el interés general. Hace falta porque está generando problemas de seguridad".