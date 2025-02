Alarma en Jerez por la aparición de comida con clavos en la zona sur

Vecinos de la zona sur de Jerez se han levantado esta mañana con una desagradable sorpresa. Debajo de unos árboles y cerca de una zona de césped han visto que han dejado trozos de salchichas con clavos con la intención de hacer daño a los animales que viven en la zona. Concretamente, lo han encontrado en la calle Rodrigo de Jerez mientras paseaban a sus mascotas. La protectora 'No me abandones' ya ha alertado de estos 'cebos' en sus redes sociales. Cabe recordar que no es la primera vez que aparece comida con alfileres o clavos en la zona, puesto que hay vecinos que recuerdan que hace un par de años ocurrió exactamente lo mismo.