Alba, la jerezana 'más fuerte que el vinagre', necesita un donante de médula

"A veces no sabemos que nos puede pasar algo así, hasta que nos pasa. Ahora pedimos ayuda, porque aunque sea #MásfuertequeelvinagredeJerez necesita a un donante de médula. Así que hago este llamamiento, para que todos los que podáis, compartáis y donéis médula, sangre, o cualquier cosa que valga para la vida de alguien. En este caso nos ha tocado a nosotros, y mi familia y yo os pedimos que compartáis y que todo aquel que sea capaz de hacerse donante, lo sea. Quizá no le salve la vida a mi hermana, pero puede salvar la de otra persona".

Son palabras de Sara Barrera, hermana de Alba, la jerezana de 28 años con leucemia que ha iniciado por redes sociales la campaña #MásfuertequeelvinagredeJerez. En mayo le diagnosticaron la enfermedad y poco después comenzó con la quimioterapia. La familia se hizo las pruebas con la esperanza de ser compatible con Alba, que sigue aislada en el Hospital de Jerez, pero ninguno ha tenido un resultado positivo, de ahí que hayan comenzado una campaña para animar a la donación.

"Al final es como todo, hasta que no toca de cerca, no reaccionas. Y si al final, con Alba y su lema hacemos ruido y entramos en la vida de cualquier persona para solidarizarse con otra, bienvenido sea. Al final todos los componentes son importantes, ya que en el proceso de quimio no es solo médula lo que se utiliza, sino la propia sangre, plasma... Que no quede en un like, un 'me gusta'", subraya Jesús Pérez, la pareja de la jerezana.

¿Qué debo hacer para ser donante de médula?