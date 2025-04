Seis hermandades estudian cambios de itinerario por el derrumbe del inmueble de la calle Zarza

El derrumbe de una vivienda en la calle Zarza, en pleno barrio de San Miguel, en la jornada del pasado domingo día 30 puede provocar que seis hermandades se vean obligadas a modificar sus itinerarios ante la imposibilidad de procesionar por la Cruz Vieja. Por el momento no hay nada decidido, pero las cofradías ya están trabajando en buscar alternativas en el caso de que la zona no esté totalmente reacondicionada y, por tanto, transitable, para la Semana de Pasión.

Por el momento, buena parte de la Cruz Vieja prosigue estando vallada puesto que no ha sido hasta la tarde de este jueves cuando se han empezado a acometer los trabajos de retirada de escombros y de apuntalamiento del inmueble para evitar nuevos derrumbes. Por el momento, el tráfico rodado continúa cortado y se ha establecido un pequeño paso peatonal en la acera situada frente al inmueble que se vino abajo en parte.

Ante esta situación, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel Cordero, indicó que el Ayuntamiento les comunicó días atrás que las hermandades afectadas estudien "caminos alternativos" en el caso de que los trabajos de retirada de escombros y de apuntalamiento del inmueble no estén concluidos para Semana Santa. Claro está, si no está garantizada la seguridad, no se podrá permitir el paso de cofradías por este enclave. Fuentes municipales señalaron también que se les planteó que se estudien modificaciones dado que, por el momento, no se tiene concretado la duración de estos trabajos de limpieza y consolidación.

A día de hoy son seis hermandades que se verían afectadas en el caso de que no se pudiera procesionar por este punto. En la jornada del Domingo de Ramos, las Angustias tiene previsto regresar a su capilla por Barja, Ramón de Cala y Molineros. El Lunes Santo, Amor y Sacrificio, tras pasar por la Iglesia de San Miguel, tiene establecido pasar por Barja, Ramón de Cala y Cazón para buscar por Sol su regreso a Madre de Dios. Mientras, el Martes Santo, la Salud de San Rafael había establecido volver a la zona sur tomando por buena parte del barrio de San Miguel pasando también por Barja, Raón de Cala y Empedrada para luego visitar al Cristo de la Expiración y bajar a su barrio por la Hoyanca.

En la jornada del Jueves Santo, el recorrido final de Humildad y Paciencia también podría verse afectado dado que, al igual que las Angustias, busca su recogida por Barja, Ramón de Cala y Molineros antes de llegar a la plaza de las Angustias. Mientras tanto, en la Madrugada del Viernes Santo, la Hermandad de la Yedra, en su camino de ida a la Catedral y tras salir de su capilla, toma por Empedrada para luego buscar la Corredera por Cruz Vieja y Pedro Alonso. Y la última de las afectadas es el Cristo de la Expiración, que también regresa a su capilla tomando por Barja, Ramón de Cala y Cerrofuerte.

Las alternativas

Entre las alternativas, la Yedra baraja la posibilidad de, una vez salga de su capilla y tome Empedrada, gire a la derecha por calle Cazón y Granados para alcanzar la plaza de las Angustias. Ahora bien, según explicó su hermano mayor, César Díaz, se ha solicitado al Ayuntamiento que se alcen unos cables existentes en una de estas calles para que la cofradía pueda discurrir sin contratiempos.

Más complicado lo tiene la Salud de San Rafael, cuyo itinerario aprobado ya se había modificado por las obras de la plaza del Carbón y de Ronda de Muleros. La cofradía del Martes Santo continúa analizando las alternativas, según lo apuntado por su hermano mayor, Jesús Huertas.

Por su parte, las Angustias y Humildad y Paciencia buscarían la plaza de las Angustias por Pedro Alonso y Corredera una vez dejen la calle Barja en el caso de que finalmente tengan que modificar su recorrido, tal y como confirmaron sus hermanos mayores, Francisco Mancilla y David Calvo, respectivamente.