Alberto Belmonte: "Dibujar a Blueberry es un sueño hecho realidad"

El Teniente Blueberry y la editorial francesa Dargaud han acompañado al ilustrador jerezano Alberto Belmonte desde que era niño. Primero, como lector entusiasmado de las aventuras de este personaje del western, creado en 1963 por el guionista Jean-Michel Charlier y el dibujante Jean Giraud; y segundo, porque siempre fue un sueño para él formar parte de la plantilla de dibujantes de dicha firma, cuando leía antes de dormir las historias de Astérix y Obélix y en la parte inferior de la portada figuraban Grijalbo-Dargaud.

Pues por fin, y ya se puede contar, Alberto Belmonte participa en un álbum colectivo que conmemora el 60 aniversario del personaje y que será publicado por Dargaud en Francia el 14 de noviembre, un día después de su cumpleaños. "Ha sido un sueño ilustrar la fantástica historia escrita por Fred Duval sobre mi personaje favorito. Mil gracias a Fred y a Martin Zeller, mi editor, por confiar en mí para este proyecto", apuntaba días atrás el autor en sus redes sociales, una noticia que ha generado una auténtica revolución en el mundillo del cómic.

El libro constará de 14 relatos y una galería de ilustraciones creados por artistas como Milo Manara, Enrico Marini, Blutch, Thierry Martin, Mathieu Lauffray, Taduc, entre otros. "Uno se siente muy pequeño entre tanto gigante, son héroes artísticos para mí y es todo un privilegio estar ahí y una responsabilidad", añadía.

Primera página de la historia ilustrada por Alberto Belmonte del Teniente Blueberry.

Belmonte ha estado durante tiempo preparando material para intentar trabajar para el mercado francés, uno de los más importantes junto al estadounidense y el japonés en el mundo del cómic. "El mercado europeo es en el que considero que yo encajaba mejor por el estilo y por los tiempos, así que envié a varias editoriales un western que estaba elaborando junto a cinco fantásticos guionistas: Raule, José Luis Vidal, El Torres, Fernando Llor y Antoine Ozanam, sin quienes no hubiera podido tener lo que tengo ahora". Humanoides Asociados, una editorial fundada en 1974 por el dibujante Moebius, entre otros artistas, "me contactó para participar con mis dibujos en la revista Metal Hurlant, que es una pasada y que conozco desde siempre. Eso fue el pasado año, mi debut en el mercado francés, con una historia corta en el número 13 de Metal Hurlant. Fue muy emocionante y me dieron toda la libertad del mundo".

A la vez que eso sucedía, un editor de Dargaud, Martin Zeller, se interesó por su trabajo y le propusieron participar en este homenaje al Teniente Blueberry por su 60 aniversario. "Fue como un sueño hecho realidad porque Blueberry es mi personaje favorito y he podido aportar mi propia visión de él. Se me asignó al prestigioso guionista Fred Duval e hicimos una historia corta. El libro consta de 14 relatos cortos de aproximadamente ocho páginas cada uno y una galería de ilustraciones de otros autores. Cerca de 130 páginas que saldrá primero en Francia, pero que esperemos que también se publique en España, así como en el resto del mundo".

Portada del libro, obra de Mathieu Lauffray.

La presencia de Belmonte en Dargaud tendrá continuidad con un libro que el ilustrador publicará ya en solitario junto a Fred Duval y el editor Martin Zeller. "De momento, se puede contar que será un western, con tintes fantásticos. Un libro de 120 páginas, una historia larga autoconclusiva, en el que estamos ya trabajando y con el que estamos todos muy contentos".

El jerezano confiesa que se encuentra "en el mejor momento profesional de mi vida, que llevaba buscando desde hace mucho tiempo. Estoy donde quiero estar porque mi sueño era trabajar para Dargaud. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Clint Eastwood esperó a hacerse mayor para rodar 'Sin perdón' y guardó el guion de David Webb Peoples en un cajón hasta que un día se miró al espejo y vio que era el momento. Yo ahora soy mucho mejor dibujante que antes y espero seguir evolucionando. Aquí no se para de aprender. Ha llegado en el momento justo, con el estilo justo que es el que ha llamado la atención y un punto de partida en el mercado francés para seguir desarrollando mi carrera".

Por supuesto, si la obra se presenta en versión española, habrá una gran fiesta western en el jerezano bar La Moderna, donde uno de sus propietarios, Alfonso Pacheco, es muy fan de Blueberry. "Blueberry es un personaje mítico, icónico, inmortal, como Corto Maltés o Astérix y Obélix, del que además se publica muy poco desde que murió Moebius. Dargaud es el primer nombre de editorial que recuerdo desde niño y donde siempre quiero seguir trabajando".

Si nadie dice lo contrario, Alberto Belmonte será así el primer ilustrador español de la historia que dibuja a Blueberry.