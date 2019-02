"El consumo de series si no se modera, atonta, te quita equilibrio"

El pasado 26 de enero la revista y portal web de crítica de cine y televisión y cultura audiovisual, FilaSiete, recibió el Premio Asecan 2019 a la Mejor Labor Informativa. Quien está detrás de esta revista y portal web –junto a un gran equipo de profesionales– es Alberto Fijo, doctor en Artes Audiovisuales, especialista en narrativa audiovisual y crítico de cine y series. Padres y alumnos de Bachillerato del Colegio Grazalema-Guadalete tienen dos citas con Fijo –ayer se celebró la primera para los adultos y hoy concluye la sesión para los estudiantes– para abordar las claves para aproximarse a la oferta audiovisual y consejos para ver buen cine.

¿Qué guía el consumo? ¿Hay una buena calificación? ¿Qué estilo está captando más la atención de los jóvenes? ¿Hay consumidores compulsivos? Son algunas cuestiones que Fijo desgrana, resaltando que en la "era del acceso" nada mejor que la formación para elegir con calidad.

"Si no se tiene sentido común en el consumo de serie se tiene una vida seriada, y a todos nos gusta tener criterio. No debemos dejarnos llevar por la corriente donde tus gustos importan menos", declara el crítico. "Mi experiencia me dice que es bueno separarse de la maquinaria de promoción de series. Hay una serie de plataformas que están muy interesadas en tener clientes, y hay mucho impacto promocional. Y es bastante saludable por parte del espectador, discernir, empezando por evaluar el tiempo disponible".

Este profesional del lenguaje cinematográfico y de la comunicación puede llegar a ver entre 8 y 10 películas a la semana, y junto a su equipo, puede seguir simultáneamente 30 series: "Pero es mi trabajo". "El consumo de serie si no se modera, independientemente de la calidad, aturde, atonta porque te quita el equilibrio", subraya. "Lo que se podría plantear como estar en una civilización de la abundancia no es malo, pero la inteligencia del consumidor está en seleccionar", añade.

Fijo menciona aquí al "espectador compulsivo", aquél que "le da igual el contenido, simplemente necesita ver y ver". "Hay que rescatar la cordura y no estar enganchado a lo que sale. No quiero hacer críticas negativas, pero si uno está enganchado a las novedades de un determinado canal, yo lo que le diría es que no lo hiciera, porque muchas veces las novedades son muy malas", remarca el profesional.

El director de FilaSiete apunta que "de la misma manera que uno no va a la biblioteca y toma al azar el primer libro que ve, creo que hay que apelar al famoso consejo de que la información es poder. Y es poder para elegir más y mejor. Hay sitios especializados para no ver una serie 'a ciegas'".

En el caso de los jóvenes hay que tener un factor muy en cuenta y es que son "nativos digitales". "Estamos en la era del acceso y las personas jóvenes tienen un consumo 'pantalla' que empieza a ser preocupante –alerta Fijo–. A los jóvenes no se les puede prohibir, porque no reaccionan bien. Hay que formar en calidad. Si los hijos ven en casa que sus padres consumen series con criterio y moderación, son un gran ejemplo".

En cuanto al público menor de 18 años, el crítico pone énfasis en el sistema de calificación de las producciones: "Hay personas que parece que tienen miedo a la calificación, cuando es importantísima. Sinceramente el criterio de calificación de series y cine en España es un poco de vergüenza ajena, y si no fuera un tema tan serio, diría que me da hasta risa".

"En beneficio de todos, la calificación adecuada es una obligación ética, no sólo del Estado, sino también de las empresas productoras, de las distribuidoras y también del consumidor final. Es interesante calificar bien, con la verdad por delante y que el consumo sea libre y responsable", subraya Fijo.

La sesión de hoy con los estudiantes se prevé muy interesante, porque las reuniones con jóvenes "son muy divertidas y responden bien". "Un tema que engancha mucho es la resurrección del cine musical (La La Land, Ha nacido una estrella, Begin Again...). Los jóvenes se dan cuenta de que el cine donde hay música y danza transmite una emoción e historias que les apasiona", señala Fijo.

Esta conexión con el musical el crítico lo conecta con el "fenómeno" Rosalía: "Para mi gusto, es la mejor ficción audiovisual que se ha hecho en España en años, atendiendo a los vídeos de 'El mal querer'. Desde el punto de vista del lenguaje audiovisual son realmente fascinantes".