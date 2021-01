La Barca culpa al Ayuntamiento de Jerez, que no delega la firma para compulsas

Alejandro López Valenzuela, alcalde de La Barca de la Florida, ha contestado al PSOE de Jerez, que asegura que cada ELA puede habilitar a sus funcionarios para las compulsas, desmintiendo tal afirmación, explicando que es la secretaría habilitada para las ELAS la que no delega la firma en el funcionario de los ayuntamientos locales autónomos.

López Valenzuela denuncia y lamenta que "compulsar es una competencia inherente de la titular de la secretaría, la cual no autoriza delegar en el funcionario de la ELA su función de compulsar, llegando a advertir la usurpación de funciones", por lo que en La Barca no se pueden compulsar documentos.

El alcalde de La Barca subraya que su Ayuntamiento ha solicitado que por el secretario general del pleno, legalmente titular de la secretaría de las ELAS, se delegara la firma "y evitar el perjuicio tan grande que se está ocasionando a nuestros vecinos", pero solamente han obtenido "la callada por respuesta".

La nota de prensa del Ayuntamiento de La Barca dice así:

Hemos leído estos días en prensa como Izquierda Unida ha denunciado que en La Barca no se realizan compulsas y los vecinos se ven obligados a ir a Jerez o San José del Valle, y la contestación antológica de la sra. alcaldesa de Jerez, explicando que si no hay compulsas es porque el alcalde de La Barca, como 'autónomo', no ha delegado en un funcionario la firma.

Si bien es cierto lo que el sr. Ruiz-Berdejo denuncia, porque ha descrito una realidad, de cómo nuestros vecinos actualmente tienen que hacer 20 km para una triste compulsa, un servicio que La Barca ha venido prestando desde siempre, el cese de este servicio esencial nace desde que la sra. secretaria habilitada para las ELAS no delega la firma en el funcionario de la entidad.

La respuesta de la alcaldesa es de traca, porque lejos de solucionar el problema, se dedica a echar la culpa al 'pedáneo' de turno, que es más fácil.

La realidad es la siguiente: compulsar es una competencia inherente de la titular de la secretaría, la cual no autoriza delegar en el funcionario de la ELA su función de compulsar, llegando a advertir la usurpación de funciones.

Tras intentar que la secretaría de las ELAS delegara sin éxito, esta Alcaldía ha enviado varios escritos, tanto a los delegados de Medio Rural, sra. Collado y Jesús Alba, como a la propia alcaldesa, solicitando que por el secretario general del pleno, legalmente titular de la secretaría de las ELAS, se delegara la firma, y evitar el perjuicio tan grande que se está ocasionando a nuestros vecinos, pero la callada por respuesta como viene siendo habitual para todo lo que desde La Barca planteamos o demandamos.

Como ven, un alcalde -y menos de una ELA- no puede atribuirse la potestad de delegar esta función, y lo que debería hacer la sra. alcaldesa, tanto que se le llena la boca de autonomía, es precisamente no poner trabas y zancadillas para que La Barca tenga su propio habilitado, que para eso con mucho esfuerzo ha logrado consignar el gasto en su presupuesto, y con ello ni tendríamos este problema ni otras muchas carencias que tienen a La Barca paralizada y perdiendo muchos proyectos y subvenciones.

Así que, sra. alcaldesa, diga la verdad, ni Ud. ni yo podemos delegar para compulsar, y ya que habla de autonomía, déjenos ser autónomos de verdad, que podamos administrarnos y dirigir nuestras propias competencias y nuestro futuro.