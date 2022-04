El alcalde de Torrecera a Bertolet: "Te voy a reventar la cabeza"

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, solicitió a la dirección provincial del PSOE de Cádiz que cesara de manera inmediata al presidente de la Entidad Autónoma Local jerezana de Torrecera, Francisco Arcila, por los "insultos, amenazas y hasta empujones" vertidos por el alcalde pedáneo al vocal de IU en Torrecera, Manuel Bertolet, así como al portavoz municipal de IU en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, y a otros dos miembros de la asamblea local jerezana, cuando intentaban ejercer su labor de oposición.

Rodríguez reclamó al secretario provincial socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, que tomase "medidas inmediatas contra esta persona, que no defiende los valores democráticos y que no respeta la labor de oposición del resto de grupos políticos, en este caso, del representante de IU, Manuel Bertolet". El coordinador provincial considera "inaceptable que esta persona intente impedir el acceso a un edificio público a miembros de la oposición por el simple hecho de defender los intereses de Torrecera, y muchos menos que posteriormente los amenazara e insultara, porque lo único que hacían los representantes de IU es solicitar información sobre los cortes de suministro de agua que se están produciendo en Torrecera". Una situación que, según recuerda IU, se viene dando desde que el PSOE entrara en la alcaldía pedánea y privatizara la gestión del agua en el municipio.

Por su parte, el portavoz municipal de IU en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, indicaba que "no existe justificación alguna que justifique el comportamiento agresivo, violento, machista de este tipo que se da en llamar político pero que actúa como un matón de pueblo; no se puede justificar y el PSOE no puede amparar ni dar cobertura a comportamientos fascistas como el que demuestra tener este hombre cada vez que nuestro compañero, Manuel Bertolet, acude al Ayuntamiento a cumplir con su cargo de vocal de esta Entidad Local Autónoma de Torrecera".

En el audio dado a conocer por la asamblea de IU Jerez, "el alcalde pedáneo llega a amenazar a Manuel Bertolet con expresiones como "te voy a pegar un guantazo en esa boca de mierda que tienes que te voy a reventar la cabeza, ¿te estás enterando de una puta vez o no?", así como insultos intolerables como, "tú eres una maricona de mierda, cuánto daría yo por poder cogerte solo y demostrarte si tú eres una maricona y yo estoy trastornado, y esa risita te la ibas a comer".

Ahora es la Coordinadora del Agua la que exige la dimisión del alcalde de Torrecera por su "lamentable y condenable actuación, la prueba más rotunda y concluyente de que por detrás de una privatización del agua, sagrado derecho humano, hay toda una red de corrupción y malas prácticas para mantener y garantizar los beneficios de la multinacional que se hace con la gestión de estos servicios públicos".

En una nota de prensa, la Coordinadora indica que "la denuncia presentada por IU Torrecera y Jerez, ante las nocivas y perniciosas prácticas del regidor de Torrecera, que primero atenta contra el interés de sus ciudadanos mas vulnerables y luego actúa como un 'pistolero cuatrero' contra todo aquel que le intenta corregir su aptitud mas que colaboracionista y mercenaria con los intereses de Aqualia; son sobrados motivos para que de forma inmediata, deje su cargo público, más que manchado y ultrajado, demostrando hasta que punto está dispuesto a defender los intereses de la Trama del Agua de Jerez a la que pertenece, por presuntas dádivas y favores que desconocemos, y que debieran ser investigados".

Además, "calificamos a los gobiernos locales de Jerez y Torrecera de traidores y cobardes, escondiéndose detrás de la sombra negra y más que sospechosa de una multinacional, -plagada de casos de corrupción, en distintos puntos del planeta-, y al gerente de Aquajerez de manipulador, obstruccionista y peligroso elemento tóxico que contamina nuestra ciudad, captando personajes sin escrúpulos y adquiriendo voluntades, que puedan modular la vida de nuestra ciudad, en favor de los altos beneficios que Aqualia, cosecha cada día de nuestro centenario recurso vital, como es el agua".

En el comunicado, la Coordinadora "destacar el descaro, la desfachatez y la bajeza demostrada por el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, en su permanente defensa de los intereses de Aqualia. Actitud solo igualada si cabe, por el actual alcalde de Torrecera Francisco Arcila; nos resulta patético y de mucha indignación y de pena, que este pueblo rural, con alto bagaje de honestidad popular, tenga que soportar las indigencias y actitud pistolera, de un alcalde, que vino a dar al traste con todo un recorrido de honor protagonizado por Manuel Bertolet, que en ningún momento cedió a los caramelos de la trama y se mantuvo firme, aguantando balazos continuos venidos por todos los lados".